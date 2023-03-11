Иран достиг соглашения о покупке истребителей Су-35 у рф, — СМИ

Российский истребитель Су-35

Иран завершил соглашение о покупке истребителей Су-35 в россии. Это произошло на фоне углубления оборонного сотрудничества между двумя странами.

Об этом сообщает Yahoo News со ссылкой на государственные СМИ.

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Попавшие под санкции военно-воздушные силы Ирана имеют устаревший парк самолетов и пытаются приобрести запасные части, чтобы поддерживать их.

Тегеран в заявлении в ООН заявил, что после ирано-иракской войны 1980-1988 годов они начали обращаться к другим странам с просьбой приобрести истребители для пополнения своего авиапарка. После этого Иран сообщил, что "рф объявила, что готова их продать" после окончания в октябре 2020 года срока действия ограничений на приобретение Ираном обычных вооружений в соответствии с резолюцией ООН. Речь идет об истребителях Су-35.

За последний год Иран наладил прочные связи с рф в разных сферах, в том числе и в военной. Эта информация появилась на фоне заявлений Украины о поставках россии беспилотников из Ирана, которые оккупанты используют для войны.

США выразили обеспокоенность по поводу роста военного сотрудничества между Ираном и рф. Спикер Пентагона Джон Кирби ранее сообщал, что москва, вероятно, продаст истребители Су-35.

По его словам, иранские пилоты учились в россии управлять военными самолетами, и что Тегеран может получить эти истребители в течение 2023 года, что "значительно усилит военно-воздушные силы Ирана по сравнению с его соседями в регионе".

Напомним, россия передает Ирану некоторое захваченное на поле боя вооружение и технику, предоставленные США и НАТО Украине. В США считают, что Тегеран постарается переработать эти образцы вооружений.

Также мы писали, что Иран тайно поставлял большое количество вооружения в рф для войны в Украине. К тому же, Тегеран планирует продолжать поставки.

Добавим, директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что есть доказательства того, что россия предложила помощь Ирану с ракетной программой в обмен на военную помощь. По его словам, их союз быстро развивается.