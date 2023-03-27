россия снабжает Иран кибероружием в обмен на "шахеды", — СМИ
Иран получает от россии современное программное обеспечение для наблюдения после предоставления беспилотников для войны в Украине.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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Потенциал для сотрудничества в кибервойне появился после того, как Иран, по словам официальных лиц США и Ирана, продал россии беспилотники для использования на войне в Украине, согласился предоставить москве ракеты малой дальности и отправил танковые и артиллерийские снаряды на поле боя.
Тегеран ищет киберпомощи вместе с тем, что, по словам официальных лиц США и Ирана, спрашивает десятки элитных российских ударных вертолетов и реактивных истребителей, а также помощь с его программой ракет дальнего радиуса действия.
Отмечается, что у россии и Ирана есть сложные киберпотенциалы и давно сотрудничают друг с другом, подписав два года назад соглашение о киберсотрудничестве, которое, по словам аналитиков, сосредоточено в основном на сетях киберзащиты.
"В прошлом москва долго сопротивлялась обмену цифровыми наступательными возможностями с Ираном, опасаясь, что они впоследствии будут проданы в темной сети", — пишет издание, ссылаясь на анонимные источники.
Напомним, по данным СМИ, Иран начал закупать у россии истребители Су-35. Это произошло на фоне углубления оборонного сотрудничества между двумя странами.