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россия снабжает Иран кибероружием в обмен на "шахеды", — СМИ

27 марта 2023 18:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
владимир путин и Эбрагим Раиси
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Иран получает от россии современное программное обеспечение для наблюдения после предоставления беспилотников для войны в Украине.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Подробности

Потенциал для сотрудничества в кибервойне появился после того, как Иран, по словам официальных лиц США и Ирана, продал россии беспилотники для использования на войне в Украине, согласился предоставить москве ракеты малой дальности и отправил танковые и артиллерийские снаряды на поле боя.

Тегеран ищет киберпомощи вместе с тем, что, по словам официальных лиц США и Ирана, спрашивает десятки элитных российских ударных вертолетов и реактивных истребителей, а также помощь с его программой ракет дальнего радиуса действия.

Отмечается, что у россии и Ирана есть сложные киберпотенциалы и давно сотрудничают друг с другом, подписав два года назад соглашение о киберсотрудничестве, которое, по словам аналитиков, сосредоточено в основном на сетях киберзащиты.

"В прошлом москва долго сопротивлялась обмену цифровыми наступательными возможностями с Ираном, опасаясь, что они впоследствии будут проданы в темной сети", — пишет издание, ссылаясь на анонимные источники.

Напомним, по данным СМИ, Иран начал закупать у россии истребители Су-35. Это произошло на фоне углубления оборонного сотрудничества между двумя странами.

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