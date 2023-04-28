В иранских "Шахедах" нашли технологию Германии, украденную 20 лет назад

Силуэт иранского беспилотника-камикадзе Shahed-136 на закате. Фото: Александр Gusev/Pacific Press

В беспилотниках Shahed-136, которые Иран продает России, обнаружили двигатель, основанный на немецкой технологии, украденной почти 20 лет назад. Это подчеркивает способность Ирана имитировать и усовершенствовать военные технологии, полученные им незаконным путем.

Об этом пишет CNN.

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С ноября прошлого года по март 2023 года Conflict Armament Research исследовала компоненты 20 иранских беспилотников и боеприпасов в Украине, около половины из которых — Shahed-136.

Двигатель был разработан иранской компанией Oje Parvaz Mado Nafar, известной как Mado, базирующейся в городе Шокухие в провинции Кум. В декабре прошлого года компания попала под санкции Великобритании, США и Европейского союза.

Исследователи CAR обнаружили маркировку Mado на свечных колпачках зажигания в двигателях беспилотника, а также последовательности серийных номеров, которые использует Mado.



Двигатель Mado MD-550, задокументированный в Украине в декабре прошлого года. Фото: CNN

Как сообщает CNN, по данным западных правительств и ООН, "Mado" играет решающую роль в иранской индустрии беспилотников. Такую же последовательность серийных номеров также заметили следователи ООН, которые изучали атаки беспилотников на Саудовскую Аравию, предположительно совершенные союзниками Ирана среди хуситов в Йемене, а также ракетные атаки на Абу-Даби в прошлом году.

Аналитик по Персидскому заливу в CAR Таймур Хан рассказал, что иранские системы БпЛА постоянно совершенствуются и модернизируются и "доказали, что они становятся все более точными с точки зрения систем наведения и нацеливания, а также возможностей противодействия глушению".

Конструкция двигателя свидетельствует, что в течение лет Иран прилагал значительные усилия для приобретения западных технологий для своих беспилотников и ракет, несмотря на широкомасштабные международные санкции.

В 2006 году Иран незаконно приобрел двигатели для беспилотников германской компании Limbach Flugmotoren. Три года спустя иранский инженер Юсеф Абуталеби объявил, что его компания создала двигатель для БПЛА.

По данным CAR, компания, похоже, пыталась скрыть свою роль в создании дронов Shahed. Расследователи установили, что оригинальные серийные номера на компонентах беспилотников, найденных в Украине, были стерты, очевидно, с целью скрыть их происхождение.

Серийный номер на двигателе MD-550 производства Mado, задокументированный в Киеве 2 ноября 2022 года. Фото: CNN

"Эти модификации помешали следователям выявить сети закупок, способствующих международной поставке ключевых компонентов в Иран" , — говорится в отчете CAR.

Кабели в двигателе, документированные в Киеве 20 января 2023 года. Фото: CNN

Среди других западных компонентов, приобретенных и скопированных Ираном, части ракет чешского производства. В отчете экспертов ООН в 2020 году говорится, что двигатель иранских ракет Quds-1, которые использовались в атаках на саудовские нефтеперерабатывающие заводы в прошлом году, был "нелицензионной копией реактивного двигателя TJ-100, производимого компанией PBS Velká Bíteš" в Чехии.

Напомним, недавно в ISW рассказали, почему россияне активно используют "Шахеды". По мнению аналитиков, они пытаются компенсировать нехватку высокоточных ракет.