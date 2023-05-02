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Стало відомо, коли Україна отримуватиме боєприпаси для установок Gepard від Німеччини

2 травня 2023 04:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Стало відомо, коли Україна отримуватиме боєприпаси для установок Gepard від Німеччини
Німецька зенітна САУ Gepard. Фото: Wikimedia Commons
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що з серпня Україна отримає боєприпаси для самохідних артилерійських установок Gepard, що передала Німеччина. Відповідна заява була зроблена під час діалогу з громадянами у Бендорфі (Німеччина). 

Про це повідомляє DW.

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За словами Шольца, зараз налаштовується виробництво, але це займе певний час. 

Канцлер зазначив, що зброю, яку постачає Німеччина, Україна не може використовувати для обстрілів російської території.

Він додав, що цих правил дотримуються й інші західні держави, які постачають Україні зброю для протидії російському нападу.

"За усієї необхідної допомоги має бути зроблено все, щоб запобігти війні між Росією та НАТО", — заявив Шольц.

Збройна допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, що Німеччина підтвердила передачу Україні ще однієї, другої, системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Всього Берлін обіцяв передати чотири таких системи ППО.

Також ми писали, що Німеччина запропонувала виробити для України 250 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це чверть від загальної кількості, які планують надати країни ЄС.

Додамо, що Україна отримає 80 танків Leopard 1 від Німеччини вже влітку. Німеччина тримає слово і підтримує Україну.

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