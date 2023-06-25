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Германия обещает Украине дополнительные поставки зенитных систем Gepard

25 июня 2023 12:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Германия обещает Украине дополнительные поставки зенитных систем Gepard
Зенитно-ракетный комплекс Gepard. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Германия, работая в партнерстве со США, планирует усилить противовоздушную оборону Украины, предоставив ей до конца текущего года еще 45 самоходных зенитных систем Gepard. Германия уже передала Украине 34 системы Gepard, а следующие 15 должны прибыть в ближайшее время.

Об этом сообщил руководитель Ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Кристиан Фройдинг Welt am Sonntag.

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"Мы намерены совместно с США предоставить до 30 дополнительных систем Gepard до окончания года", — заметил Фройдинг.

Также генерал выразил мнение, что противовоздушная оборона является критической уязвимостью в текущем контрнаступлении украинских вооруженных сил.

"Мы делаем все возможное. Однако, вопреки всем нашим усилиям, может ли Украина считаться достаточно защищенной от ракетных атак? Безусловно, нет!" — подчеркнул Фройдинг.

Кроме того, он напомнил, что Германия к концу 2023 года передаст Украине еще два зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM с "практически 100% точностью", и еще четыре комплекса поставят в следующем году.

Напомним, что Вооруженные силы Украины ожидают получить дополнительные 20 боевых машин пехоты Marder от немецкого производителя Rheinmetall в этом летнем сезоне. Эта информация была подтверждена компанией в Дюссельдорфе в пятницу.

Кроме того, европейские страны продолжают помогать восстанавливать Украину. Следовательно, Франция и Германия окажут очередную финпомощь в общем размере почти 450 млн евро.

Также мы писали, что немецкое правительство передало Украине следующую военную помощь. В этот комплект включены тягачи для боевых машин и артиллерийские снаряды.

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