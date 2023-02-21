Німеччина не рекомендує своїм громадянам їхати до росії

Ті, хто залишаються в росії, мають бути максимально обережними 23-24 лютого

Німеччина звернулася до своїх громадян, які планують поїздки до росії. Перебування на території країни-агресора зараз є небажаним і навіть небезпечним.

Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Німеччини.

Не їздити до росії

Німецьке зовнішньополітичне відомство наголосило, звертаючись до співгромадян, на небажаності поїздок до росії.

Йдеться, зокрема, про період з 20 по 26 лютого.

Також МЗС Німеччини нагадало, що в’їзд у низку прикордонних областей — Бєлгородська, Курська, Брянська, Воронезька, Ростовська, Краснодарська — взагалі заборонений.

Бути пильними, уникати натовпів

Для тих же, хто таки насмілиться поїхати чи зараз перебуває на території росії, міністерство наголосило на основних правилах безпеки.

Зокрема, громадян Німеччини попросили уникати великих скупчень людей і бути особливо пильними і обережними.

Особливо це стосується періоду 23-24 лютого, коли в росії планується низка заходів — до річниці заснування збройних сил та роковин вторгнення до України.

Нагадаємо, що кілька днів тому Канада закликала своїх громадян негайно залишити територію російської федерації.

Фото з російських ЗМІ