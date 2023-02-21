Германия не рекомендует своим гражданам ехать в россию

Германия рекомендовала своим гражданам не ездить в россию
Германия обратилась к своим гражданам, планирующим поездки в Россию. Пребывание на территории страны-агрессора сейчас нежелательно и даже опасно.
Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Германии.
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Не ездить в россию
Немецкое внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, обращаясь к согражданам, нежелательность поездок в россию.
Речь идет, в частности, о периоде с 20 по 26 февраля.
Также МИД Германии напомнил, что въезд в ряд приграничных областей — Белгородскую, Курскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую, Краснодарскую — вообще запрещен.
Быть бдительными, избегать толп
Для тех же, кто таки осмелится уехать или сейчас находится на территории россии, министерство отметило основные правила безопасности.
В частности, граждан Германии попросили избегать больших скоплений людей и быть особенно внимательными и осторожными.
Особенно это касается периода 23-24 февраля, когда в россии планируется ряд мероприятий — к годовщине основания вооруженных сил и годовщине вторжения в Украину.
Напомним, несколько дней назад Канада призвала своих граждан немедленно покинуть территорию российской федерации.
Фото из российских СМИ