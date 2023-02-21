Германия не рекомендует своим гражданам ехать в россию

Остающиеся в россии должны быть максимально осторожными 23-24 февраля

Германия обратилась к своим гражданам, планирующим поездки в Россию. Пребывание на территории страны-агрессора сейчас нежелательно и даже опасно.

Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Германии.

Не ездить в россию

Немецкое внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, обращаясь к согражданам, нежелательность поездок в россию.

Речь идет, в частности, о периоде с 20 по 26 февраля.

Также МИД Германии напомнил, что въезд в ряд приграничных областей — Белгородскую, Курскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую, Краснодарскую — вообще запрещен.

Быть бдительными, избегать толп

Для тех же, кто таки осмелится уехать или сейчас находится на территории россии, министерство отметило основные правила безопасности.

В частности, граждан Германии попросили избегать больших скоплений людей и быть особенно внимательными и осторожными.

Особенно это касается периода 23-24 февраля, когда в россии планируется ряд мероприятий — к годовщине основания вооруженных сил и годовщине вторжения в Украину.

Напомним, несколько дней назад Канада призвала своих граждан немедленно покинуть территорию российской федерации.

Фото из российских СМИ