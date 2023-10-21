Німеччина та Франція визнають право Ізраїлю на захист, проте висунули умову

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото: Spiegel

Міністри закордонних справ Франції та Німеччини заявили, що Ізраїль має право на самооборону. Проте він також несе відповідальність за захист цивільного населення сектору Гази.

Про це повідомляє CNN.

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У зверненні до лідерів на Каїрському мирному саміті міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підкреслила, що ХАМАС несе остаточну відповідальність за "страждання останніх тижнів".

"Саме ХАМАС влаштував жахливий терор на Ізраїль 7 жовтня, вчинивши жорстокі злочини. Як і будь-яка інша країна у світі, Ізраїль має право захищати себе та захистити свій народ від цього терору в рамках міжнародного права", — сказала Бербок.

Бербок попередила, що ця "боротьба проти ХАМАС має проводитися з максимально можливою увагою до гуманітарної ситуації для невинних чоловіків, жінок і дітей у Газі".

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. Фото: CNN

Франція надіше допомогу палестинцям

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна також повторила, що "ніщо не виправдовує тероризм. Зіткнувшись із тероризмом, Ізраїль має право захищатися".

"Ізраїль, у своїй законній відповіді на терористичну атаку, жертвою якої він став, повинен захистити цивільне населення відповідно до гуманітарного права. Франція засуджує дії ХАМАС, але продовжує підтримувати права палестинського народу, як ми це робили завжди", — продовжила Колонна.

Вона зазначила, що Франція незабаром надішле додаткові 10 мільйонів євро (10,6 мільйона доларів) допомоги палестинцям.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки вплинули на плани Ізраїлю щодо наземної операції в Секторі Гази. Зокрема, їх мета полягає у зменшенні жертв серед цивільного населення та стосується планів уряду після завершення вторгнення.