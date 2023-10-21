Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Німеччина та Франція визнають право Ізраїлю на захист, проте висунули умову arrow

Німеччина та Франція визнають право Ізраїлю на захист, проте висунули умову

21 жовтня 2023 21:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Німеччина та Франція визнають право Ізраїлю на захист, проте висунули умову
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото: Spiegel
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Міністри закордонних справ Франції та Німеччини заявили, що Ізраїль має право на самооборону. Проте він також несе відповідальність за захист цивільного населення сектору Гази.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Німеччина висловила позицію по ситуації в секторі Гази

У зверненні до лідерів на Каїрському мирному саміті міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підкреслила, що ХАМАС несе остаточну відповідальність за "страждання останніх тижнів".

"Саме ХАМАС влаштував жахливий терор на Ізраїль 7 жовтня, вчинивши жорстокі злочини. Як і будь-яка інша країна у світі, Ізраїль має право захищати себе та захистити свій народ від цього терору в рамках міжнародного права", — сказала Бербок.

Бербок попередила, що ця "боротьба проти ХАМАС має проводитися з максимально можливою увагою до гуманітарної ситуації для невинних чоловіків, жінок і дітей у Газі".

Франція
Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. Фото: CNN

Франція надіше допомогу палестинцям

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна також повторила, що "ніщо не виправдовує тероризм. Зіткнувшись із тероризмом, Ізраїль має право захищатися".

"Ізраїль, у своїй законній відповіді на терористичну атаку, жертвою якої він став, повинен захистити цивільне населення відповідно до гуманітарного права. Франція засуджує дії ХАМАС, але продовжує підтримувати права палестинського народу, як ми це робили завжди", — продовжила Колонна.

Вона зазначила, що Франція незабаром надішле додаткові 10 мільйонів євро (10,6 мільйона доларів) допомоги палестинцям.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки вплинули на плани Ізраїлю щодо наземної операції в Секторі Гази. Зокрема, їх мета полягає у зменшенні жертв серед цивільного населення та стосується планів уряду після завершення вторгнення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Ціни на кілька основних продуктів злетять вже цієї осені. Які саме

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Актуальне по темі