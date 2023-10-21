Германия и Франция признают право Израиля на защиту, но выдвинули условие
Министры иностранных дел Франции и Германии заявили, что у Израиля есть право на самооборону. Тем не менее, он также несет ответственность за защиту гражданского населения сектора Газа.
Об этом сообщает CNN.
Германия высказала позицию по ситуации в секторе Газа
В обращении к лидерам на Каирском мирном саммите министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что ХАМАС несет окончательную ответственность за "страдание последних недель".
"Именно ХАМАС устроил ужасный террор на Израиль 7 октября, совершив жестокие преступления. Как и любая другая страна в мире, Израиль имеет право защищать себя и защитить свой народ от этого террора в рамках международного права", — сказала Бербок.
Бербок предупредила, что эта "борьба против ХАМАС должна проводиться с максимально возможным вниманием гуманитарной ситуации для невинных мужчин, женщин и детей в Газе".
Франция надеется помощь палестинцам
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна также повторила, что "ничто не оправдывает терроризм. Столкнувшись с терроризмом, Израиль имеет право защищаться".
"Израиль, в своем законном ответе на террористическую атаку, жертвой которой он стал, должен защитить гражданское население в соответствии с гуманитарным правом. Франция осуждает действия ХАМАС, но продолжает поддерживать права палестинского народа, как мы это делали всегда ", — продолжила Колонна.
Она отметила, что Франция в скором времени пришлет дополнительные 10 миллионов евро (10,6 миллиона долларов) помощи палестинцам.
Напомним, что Соединенные Штаты Америки повлияли на планы Израиля по наземной операции в секторе Газа. В частности, их цель состоит в уменьшении жертв среди гражданского населения и касается планов правительства после завершения вторжения.
Читайте Новини.LIVE!