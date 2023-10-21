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Германия и Франция признают право Израиля на защиту, но выдвинули условие

21 октября 2023 21:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Германия и Франция признают право Израиля на защиту, но выдвинули условие
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото: Spiegel
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Министры иностранных дел Франции и Германии заявили, что у Израиля есть право на самооборону. Тем не менее, он также несет ответственность за защиту гражданского населения сектора Газа.

Об этом сообщает CNN.

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В обращении к лидерам на Каирском мирном саммите министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что ХАМАС несет окончательную ответственность за "страдание последних недель".

"Именно ХАМАС устроил ужасный террор на Израиль 7 октября, совершив жестокие преступления. Как и любая другая страна в мире, Израиль имеет право защищать себя и защитить свой народ от этого террора в рамках международного права", — сказала Бербок.

Бербок предупредила, что эта "борьба против ХАМАС должна проводиться с максимально возможным вниманием гуманитарной ситуации для невинных мужчин, женщин и детей в Газе".

Франция
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Фото: CNN

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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна также повторила, что "ничто не оправдывает терроризм. Столкнувшись с терроризмом, Израиль имеет право защищаться".

"Израиль, в своем законном ответе на террористическую атаку, жертвой которой он стал, должен защитить гражданское население в соответствии с гуманитарным правом. Франция осуждает действия ХАМАС, но продолжает поддерживать права палестинского народа, как мы это делали всегда ", — продолжила Колонна.

Она отметила, что Франция в скором времени пришлет дополнительные 10 миллионов евро (10,6 миллиона долларов) помощи палестинцам.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки повлияли на планы Израиля по наземной операции в секторе Газа. В частности, их цель состоит в уменьшении жертв среди гражданского населения и касается планов правительства после завершения вторжения.

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