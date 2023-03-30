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Німеччина вирішила поповнити свій арсенал гаубиць PzH 2000

30 березня 2023 13:15
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Німеччина передала Україні 14 гаубиць PzH 2000
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Збройні сили Німеччини отримають 10 нових самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000. Вони прийдуть на заміну тим, що були передані Україні. 

Про це повідомляє пресслужба міноборони Німеччини.

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Рішення про закупівлю гаубиць 

Рішення щодо закупівлі цих артилерійських систем бюджетний комітет німецького Бундестагу cхвалив у середу, 29 березня. 

Німецькі парламентарі підтримали виділення 184 мільйонів євро на придбання 155-мм самохідних гаубиць PzH 2000.

Кошти виділять у межах "Ініціативи з відновлення". Це інструмент політики безпеки німецького федерального уряду, який спрямований на військову підтримку країн-партнерів.

Коли Німеччина отримає нові гаубиці

Нові самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 мають надійти до німецької армії у 2025 та 2026 роках.

Panzerhaubitze 2000: що це за зброя

Самохідні артилерійські установки PzH 2000 німецького виробництва наразі активно застосовують українські військові у війні проти російських окупаційних військ.

Panzerhaubitze 2000 — німецька самохідна артилерійська установка з високим рівнем автоматизації всіх систем. Броня її башти захищає від стрілецької зброї та уламків артилерійських снарядів. Ствол гармати має довжину 52 калібри.

Боєкомплект установки складається із 60 снарядів та 228 метальних зарядів. Дальність стрільби стандартним боєприпасом — 30 км, активно-реактивними боєприпасами – 40 км.

Нагадаємо, за даними міністерства оборони Німеччини, Україна отримала 14 самохідних 155-мм гаубиць PzH 2000.

У березні Німеччина узгодила зі Словаччиною ремонт бронетехніки німецького виробництва включно з гаубицями PzH 2000 для України. 

До того гаубиці PzH 2000 ремонтувалися у Литві

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