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Германия решила пополнить свой арсенал гаубиц PzH 2000

30 марта 2023 13:15
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Германия передала Украине 14 гаубиц PzH 2000
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Вооруженные силы Германии получат 10 новых самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Они придут на замену тем, что были переданы Украине.

Об этом сообщает пресс-служба минобороны Германии.

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Решение о закупке гаубиц

Решение о закупке этих артиллерийских систем бюджетный комитет немецкого Бундестага одобрил в среду, 29 марта.

Немецкие парламентарии поддержали выделение 184 миллиона евро на приобретение 155-мм самоходных гаубиц PzH 2000.

Средства будут выделены в рамках "Инициативы по восстановлению". Это инструмент политики безопасности немецкого федерального правительства, направленный на военную поддержку стран-партнеров.

Когда Германия получит новые гаубицы

Новые самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 должны поступить в немецкую армию в 2025 и 2026 годах.

Panzerhaubitze 2000: что это за оружие

Самоходные артиллерийские установки PzH 2000 немецкого производства активно применяют украинские военные в войне против российских оккупационных войск.

Panzerhaubitze 2000 — немецкая самоходная артиллерийская установка с высоким уровнем автоматизации всех систем. Броня ее башни защищает от стрелкового оружия и обломков артиллерийских снарядов. Ствол пушки имеет длину 52 калибра.

Боекомплект установки состоит из 60 снарядов и 228 метательных зарядов. Дальность стрельбы стандартным боеприпасом — 30 км, активно-реактивными боеприпасами – 40 км.

Напомним, по данным министерства обороны Германии, Украина получила 14 самоходных 155-мм гаубиц PzH 2000 года.

В марте Германия согласовала со Словакией ремонт бронетехники немецкого производства, включая гаубицы PzH 2000 для Украины.

До этого гаубицы PzH 2000 ремонтировались в Литве.

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