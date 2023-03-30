Германия решила пополнить свой арсенал гаубиц PzH 2000
Вооруженные силы Германии получат 10 новых самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Они придут на замену тем, что были переданы Украине.
Об этом сообщает пресс-служба минобороны Германии.
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Решение о закупке гаубиц
Решение о закупке этих артиллерийских систем бюджетный комитет немецкого Бундестага одобрил в среду, 29 марта.
Немецкие парламентарии поддержали выделение 184 миллиона евро на приобретение 155-мм самоходных гаубиц PzH 2000.
Средства будут выделены в рамках "Инициативы по восстановлению". Это инструмент политики безопасности немецкого федерального правительства, направленный на военную поддержку стран-партнеров.
Когда Германия получит новые гаубицы
Новые самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 должны поступить в немецкую армию в 2025 и 2026 годах.
Panzerhaubitze 2000: что это за оружие
Самоходные артиллерийские установки PzH 2000 немецкого производства активно применяют украинские военные в войне против российских оккупационных войск.
Panzerhaubitze 2000 — немецкая самоходная артиллерийская установка с высоким уровнем автоматизации всех систем. Броня ее башни защищает от стрелкового оружия и обломков артиллерийских снарядов. Ствол пушки имеет длину 52 калибра.
Боекомплект установки состоит из 60 снарядов и 228 метательных зарядов. Дальность стрельбы стандартным боеприпасом — 30 км, активно-реактивными боеприпасами – 40 км.
Напомним, по данным министерства обороны Германии, Украина получила 14 самоходных 155-мм гаубиц PzH 2000 года.
В марте Германия согласовала со Словакией ремонт бронетехники немецкого производства, включая гаубицы PzH 2000 для Украины.
До этого гаубицы PzH 2000 ремонтировались в Литве.