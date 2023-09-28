Німеччина введе прикордонний контроль на кордоні з Польщею та Чехією

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер. Фото: REUTERS

Німеччина оголосила про запровадження прикордонного контролю з Польщею та Чехією для боротьби з напливом мігрантів у країну. Особливу увагу приділятимуть контрабандистам, які сприяють проникненню чверті нелегалів.

Про це пише видання REUTERS з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

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Відтак, згідно з офіційними даними, за перші сім місяців 2023 року в Німеччині на 78% зросла кількість прохань надати притулок. Лише у серпні цього року зафіксували 14 701 незаконний перетин кордону з Німеччиною, а це на 66% більше, ніж у минулому місяці.

"Якщо нам не вдасться краще захистити зовнішні кордони, то відкриті кордони всередині ЄС будуть під загрозою", — сказала Ненсі Фезер.

За словами Фезер, особливу увагу приділятимуть контрабандистам, які сприяють проникненню чверті нелегалів у країну.

"Ми хочемо запобігти переміщенням контрабандистів за допомогою гнучкого та мобільного контролю в місцях, що змінюються", — додала міністр.

Нагадаємо, нещодавно між Польщею та Німеччиною спалахнув скандал через видачу першою незаконних робочих віз сотні тисячам мігрантам. Канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозив.