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Німеччина введе прикордонний контроль на кордоні з Польщею та Чехією

28 вересня 2023 07:32
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Козюк Тетяна
редактор
Німеччина введе прикордонний контроль на кордоні з Польщею та Чехією
Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер. Фото: REUTERS
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Німеччина оголосила про запровадження прикордонного контролю з Польщею та Чехією для боротьби з напливом мігрантів у країну. Особливу увагу приділятимуть контрабандистам, які сприяють проникненню чверті нелегалів. 

Про це пише видання REUTERS з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

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Відтак, згідно з офіційними даними, за перші сім місяців 2023 року в Німеччині на 78% зросла кількість прохань надати притулок. Лише у серпні цього року зафіксували 14 701 незаконний перетин кордону з Німеччиною, а це на 66% більше, ніж у минулому місяці.

"Якщо нам не вдасться краще захистити зовнішні кордони, то відкриті кордони всередині ЄС будуть під загрозою", — сказала Ненсі Фезер. 

За словами Фезер, особливу увагу приділятимуть контрабандистам, які сприяють проникненню чверті нелегалів у країну. 

"Ми хочемо запобігти переміщенням контрабандистів за допомогою гнучкого та мобільного контролю в місцях, що змінюються", — додала міністр. 

Нагадаємо, нещодавно між Польщею та Німеччиною спалахнув скандал через видачу першою незаконних робочих віз сотні тисячам мігрантам. Канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозив. 

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