Германия введет пограничный контроль на границе с Польшей и Чехией
Германия объявила о введении пограничного контроля с Польшей и Чехией для борьбы с наплывом мигрантов в страну. Особое внимание будет уделено контрабандистам, способствующим проникновению четверти нелегалов.
Об этом пишет издание REUTERS со ссылкой на заявление министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер.
Германия вводит пограничный контроль
Следовательно, согласно официальным данным, за первые семь месяцев 2023 года в Германии на 78% возросло количество просьб предоставить убежище. Только в августе этого года зафиксировали 14 701 незаконное пересечение границы с Германией, а это на 66% больше, чем в прошлом месяце.
"Если нам не удастся лучше защитить внешние границы, то открытые границы внутри ЕС будут под угрозой", — сказала Нэнси Фезер.
По словам Фезер, особое внимание будут уделять контрабандистам, способствующим проникновению четверти нелегалов в страну.
"Мы хотим предотвратить перемещения контрабандистов с помощью гибкого и мобильного контроля в местах, которые меняются", — добавила министр.
Напомним, недавно между Польшей и Германией разразился скандал из-за выдачи первой незаконных рабочих виз сотне тысяч мигрантам. Канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил.