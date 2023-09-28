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Германия введет пограничный контроль на границе с Польшей и Чехией

28 сентября 2023 07:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Германия введет пограничный контроль на границе с Польшей и Чехией
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Фото: REUTERS
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Германия объявила о введении пограничного контроля с Польшей и Чехией для борьбы с наплывом мигрантов в страну. Особое внимание будет уделено контрабандистам, способствующим проникновению четверти нелегалов.

Об этом пишет издание REUTERS со ссылкой на заявление министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

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Следовательно, согласно официальным данным, за первые семь месяцев 2023 года в Германии на 78% возросло количество просьб предоставить убежище. Только в августе этого года зафиксировали 14 701 незаконное пересечение границы с Германией, а это на 66% больше, чем в прошлом месяце.

"Если нам не удастся лучше защитить внешние границы, то открытые границы внутри ЕС будут под угрозой", — сказала Нэнси Фезер.

По словам Фезер, особое внимание будут уделять контрабандистам, способствующим проникновению четверти нелегалов в страну.

"Мы хотим предотвратить перемещения контрабандистов с помощью гибкого и мобильного контроля в местах, которые меняются", — добавила министр.

Напомним, недавно между Польшей и Германией разразился скандал из-за выдачи первой незаконных рабочих виз сотне тысяч мигрантам. Канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил.

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