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Німецька поліція розслідує можливе отруєння двох емігрантів

21 травня 2023 23:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Німецька поліція розслідує можливе отруєння двох емігрантів
Працівники німецької поліції. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Німецька поліція заявила, що розслідує можливе отруєння двох російських емігрантів, які наприкінці квітня відвідали конференцію в Берліні, організовану критиком Кремля Михайлом Ходорковським. Про симптоми отруєння заявили дві росіянки.

Про це пише The Guardian.

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Відомо, що німецька поліція порушила справу після того, як німецька газета Welt am Sonntag, посилаючись на російську слідчу медіагрупу "Агентство", повідомила, що дві жінки заявили про симптоми, які вказують на можливе отруєння приблизно під час події наприкінці квітня.

Жінки брали участь у заході в Берліні, на якому Ходорковський читав лекцію. Одна жінка, яка повідомила про погане самопочуття перед конференцією 29 і 30 квітня, сама потрапила до лікарні Шаріте в центрі Берліна. Її ім'я не названо. 

Друга постраждала — Наталія Арно, директор неурядової організації Free Russia Foundation. Вона виявила, що хтось без дозволу заходив до її готельного номера і залишив двері прикритими.

"Я прокинувся о 5 ранку, відчуваючи різкий біль і дивні симптоми", — розповіла вона та додала, що її могли отруїти нервово-паралітичною речовиною.

Нагадаємо, що лідер російської опозиції Олексій Навальний лікувався в Росії, а потім у Німеччині після отруєння нервово-паралітичною речовиною у 2020 році в Сибіру.

Уряд у Москві відкинув звинувачення. Навальний добровільно повернувся до Росії у 2021 році з Німеччини. Його арештували того ж року і з того часу він перебуває у в'язниці.

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