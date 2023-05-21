Немецкая полиция расследует возможное отравление двух эмигрантов

Работники германской полиции. Фото: google.com

Немецкая полиция заявила, что расследует возможное отравление двух российских эмигрантов, посетивших в конце апреля конференцию в Берлине, организованную критиком Кремля Михаилом Ходорковским. О симптомах отравления заявили две россиянки.

Об этом пишет The Guardian.

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Известно, что немецкая полиция возбудила дело после того, как немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на российскую следственную медиагруппу "Агентство" сообщила, что две женщины заявили о симптомах, указывающих на возможное отравление приблизительно во время происшествия в конце апреля.

Женщины принимали участие в мероприятии в Берлине, где Ходорковский читал лекцию. Одна женщина, сообщившая о плохом самочувствии перед конференцией 29 и 30 апреля, сама попала в больницу Шарите в центре Берлина. Ее имя не названо.

Вторая пострадавшая — Наталья Арно, директор неправительственной организации Free Russia Foundation. Она обнаружила, что кто-то без разрешения заходил в ее гостиничный номер и оставил дверь прикрытой.

"Я проснулся в 5 утра, чувствуя резкую боль и странные симптомы", — рассказала она и добавила, что ее могли отравить нервно-паралитическим веществом.

Напомним, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный лечился в России, а затем в Германии после отравления нервно-паралитическим веществом в 2020 году в Сибири.

Правительство в Москве отвергло обвинения. Навальный добровольно вернулся в Россию в 2021 году из Германии. Его арестовали в том же году и с тех пор он находится в тюрьме.