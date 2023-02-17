Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Німецькі музейники оголосили бойкот колегам із росії arrow

Німецькі музейники оголосили бойкот колегам із росії

17 лютого 2023 12:08
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Рада музеїв Німеччини закликала вигнали росіян з усіх міжнародних організацій
Німці звинуватили росіян у пограбуваннях українських музеїв
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Рада музеїв Німеччини закликала світові організації відсторонити представників російської федерації від усіх міжнародних організацій. Крім того, німці пропонують виключити росіян із світової музейної асоціації.

Про це повідомляє офіційний сайт Ради музеїв Німеччини.

Читайте також:

Німецькі музейники проти російських

Рада музеїв Німеччини у своїй офіційній заяві закликала до світового бойкоту представників російської федерації.

Зокрема, вона заявляє, що росіян необхідно відсторонити від усіх міжнародних структур і не запрошувати на жодні заходи.

Крім того, Рада музеїв Німеччини запропонувала виключити російську організацію із світової музейної організації.

Причина — у наслідках війни

Німецькі музейники нагадали, що росія, окуповуючи територію України, грабує музеї.

Ці злочинні дії підтримують представники музейної галузі рф.

"Систематичне пограбування українських музеїв, яке, згідно з наявною інформацією, підтримується російськими музейниками та є прикладом порушення етичних норм, більше не повинно залишатися поза увагою. Репортажі та світлини з українських музеїв говорять зрозумілою мовою", — йдеться у заяві Ради музеїв Німеччини.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що російських медійників хочуть виключити із Міжнародної федерації журналістів.

Фото: Верховна Рада

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

12:12 В Україні судитимуть солдата рф, який жорстоко поводився з місцевим жителем на Чернігівщині

Новина з фото

11:57 Jevelin cat та Ghost of Kyiv: в ОК "Південь" продемонстрували ілюстрацію котів, як символів війни

Новина з фото

11:53 Дніпрянин організував схему з омани підприємців: ділкам вручили підозри

11:53 ​​​​​​​У Китаї зник безвісти мільярдер

11:49 У Луганській області працівників бюджетних установ змушують здавати кров для окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 У Європі газ впав нижче 50 євро на тлі відступу історичної енергокризи, — Bloomberg

11:41 "Ніхто не знав": Періс Гілтон відверто розповіла про материнство та знялась для обкладинки глянцю

11:32 Holtec та Sheffield Forgemasters об’єдналися для розробки компонентів для модульного реактора

11:31 Вдала заміна Мудрику: молодого футболіста "Шахтаря" можуть визнати гравцем туру у Лізі Європи

11:29 В Instagram з'явилися "канали мовлення", як у Telegram: що відомо

Новина з відео

11:21 Коля Сєрга випустив кліп "Молитва" у жанрі фентезі на основі архетипів українського фольклору

Новина з відео

10:59 Володимир Зеленський у прямому ефірі виступив на церемонії відкриття "Берлінале-2023"

Новина з відео

10:34 "Хроніки подій з 24 лютого": MamaRika та KOLA презентували зворушливу пісню та кліп на неї

Новина з відео

21:15 Новий фільм про Людину-мураху, прокляття Абізу та "Імперія у вогні": кінопрем'єри тижня

Новина з відео

19:30 Одеські поліцейські врятували під обстрілами жителя Херсону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:21 Поліцейські Київщини врятували від самогубства 43-річного чоловіка

Ексклюзив

18:20 Декомунізація у дії: чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят

Новина з відео

16:17 Стартував продаж квитків на фільм "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва: на що підуть кожні 10 гривень

Новина з відео

15:23 Розслаблятися рано: в Укренерго розповіли, чи вимикатимуть в Україні світло

Новина з відео

14:06 У Генштабі розповіли, чи може росія самостійно виробляти ракети

Ексклюзив

09:00 Активність антикорупціонерів: локшина на вуха Заходу чи єдина можливість вижити

08:00 Присутність вагнерівців в Африці зростає

Ексклюзив

23:00 "Під час війни це дуже небезпечна роль": Віктор Ягун про загадкові смерті російських чиновників

20:07 Чого очікувати на Мюнхенській конференції з безпеки

Ексклюзив

18:25 Зірка "Гри престолів" Джек Глісон зустрівся з шанувальниками в Києві: фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:20 Декомунізація у дії: чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят

15:00 Як змінився ринок нерухомості у Львові під час війни: хто сьогодні покупець

Ексклюзив

11:55 Росія вдарила по Україні десятками ракет: подробиці нічної масованої атаки

Ексклюзив

09:00 Чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни

Ексклюзив

04:00 Росія готує в Україні чергову катастрофу та хоче зробити життя українців нестерпним: подробиці нової загрози

Актуальне по темі

None 17 Лютий 12:12

В Україні судитимуть солдата рф, який жорстоко поводився з місцевим жителем на Чернігівщині

None 17 Лютий 11:57

Jevelin cat та Ghost of Kyiv: в ОК "Південь" продемонстрували ілюстрацію котів, як символів війни

None 17 Лютий 11:54

Дніпрянин організував схему з омани підприємців: ділкам вручили підозри

None 17 Лютий 11:53

​​​​​​​У Китаї зник безвісти мільярдер

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB