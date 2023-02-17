Рада музеїв Німеччини закликала вигнали росіян з усіх міжнародних організацій

Німецькі музейники оголосили бойкот колегам із росії
Рада музеїв Німеччини закликала світові організації відсторонити представників російської федерації від усіх міжнародних організацій. Крім того, німці пропонують виключити росіян із світової музейної асоціації.
Про це повідомляє офіційний сайт Ради музеїв Німеччини.
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Німецькі музейники проти російських
Рада музеїв Німеччини у своїй офіційній заяві закликала до світового бойкоту представників російської федерації.
Зокрема, вона заявляє, що росіян необхідно відсторонити від усіх міжнародних структур і не запрошувати на жодні заходи.
Крім того, Рада музеїв Німеччини запропонувала виключити російську організацію із світової музейної організації.
Причина — у наслідках війни
Німецькі музейники нагадали, що росія, окуповуючи територію України, грабує музеї.
Ці злочинні дії підтримують представники музейної галузі рф.
"Систематичне пограбування українських музеїв, яке, згідно з наявною інформацією, підтримується російськими музейниками та є прикладом порушення етичних норм, більше не повинно залишатися поза увагою. Репортажі та світлини з українських музеїв говорять зрозумілою мовою", — йдеться у заяві Ради музеїв Німеччини.
Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що російських медійників хочуть виключити із Міжнародної федерації журналістів.
Фото: Верховна Рада