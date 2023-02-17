Совет музеев Германии призвал изгнать россиян из всех международных организаций

Немцы обвинили россиян в ограблениях украинских музеев

Совет музеев Германии призвал мировые организации отстранить представителей российской федерации от всех интернациональных организаций. Кроме того, немцы предлагают исключить россиян из мировой музейной ассоциации.

Об этом сообщает официальный сайт Совета музеев Германии.

Немецкие музейщики против русских

Совет музеев Германии в своем официальном заявлении призвал к мировому бойкоту представителей российской федерации.

В частности, она заявляет, что россиян необходимо отстранить от всех международных структур и не приглашать ни на какие меры.

Кроме того, Совет музеев Германии предложил исключить российскую организацию из мировой музейной организации.

Причина – в последствиях войны

Немецкие музейщики напомнили, что россия, оккупируя территорию Украины, грабит музеи.

Эти преступные деяния поддерживают представители музейной отрасли россии.

"Систематическое ограбление украинских музеев, которое, согласно имеющейся информации, поддерживается российскими музейщиками и является примером нарушения этических норм, больше не должно оставаться без внимания. Репортажи и фотографии из украинских музеев говорят на понятном языке", — говорится в заявлении Совета музеев Германии.

Напомним, в начале февраля стало известно, что российские медийщики хотят исключить из Международной федерации журналистов.

Фото: Верховная Рада