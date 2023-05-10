Німецький концерн Rheinmetall повідомив, яку зброю планує виробляти в Україні
Генеральний директор німецького машинобудівного концерну Rheinmetall Армін Паппергер висловив бажання виробляти в Україні танки, системи ППО й боєприпаси. Він хотів би в майбутньому створити такі виробничі можливості.
Про це повідомляє Bild.
В Україні вироблятимуть зброю
"Найбільша у Німеччині збройова компанія Rheinmetall бачить себе на правильному шляху до того, щоб у майбутньому виробляти танки, зенітні системи та боєприпаси в Україні", — зазначив Паппергер.
Він повідомив, що наразі активно працює над укладанням угод про співпрацю та створення спільних підприємств з українськими компаніями. Ці угоди можуть бути укладені протягом наступних тижнів.
Гендиректор компанії Rheinmetall наголосив, що Україна фінансуватиме нові заводи.
"Так ми даємо можливість Україні в середньостроковій і довгостроковій перспективі бути здатною захистити себе", — зазначив Паппергер.
Нагадаємо, що Міноборони США оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні. Його загальна сума — 1,2 млрд доларів.
Також ми повідомляли, що 9 травня, стало відомо про новий пакет допомоги від США. За словами Президента України Володимира Зеленського, це додає українським військовим більше можливостей та захисту.