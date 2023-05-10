Німецький концерн Rheinmetall повідомив, яку зброю планує виробляти в Україні

Солдати стоять біля танка на полігоні, де українські військові проходять навчання з технічного обслуговування танків Leopard 1A5. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

Генеральний директор німецького машинобудівного концерну Rheinmetall Армін Паппергер висловив бажання виробляти в Україні танки, системи ППО й боєприпаси. Він хотів би в майбутньому створити такі виробничі можливості.

Про це повідомляє Bild.

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"Найбільша у Німеччині збройова компанія Rheinmetall бачить себе на правильному шляху до того, щоб у майбутньому виробляти танки, зенітні системи та боєприпаси в Україні", — зазначив Паппергер.

Він повідомив, що наразі активно працює над укладанням угод про співпрацю та створення спільних підприємств з українськими компаніями. Ці угоди можуть бути укладені протягом наступних тижнів.

Гендиректор компанії Rheinmetall наголосив, що Україна фінансуватиме нові заводи.

"Так ми даємо можливість Україні в середньостроковій і довгостроковій перспективі бути здатною захистити себе", — зазначив Паппергер.

Нагадаємо, що Міноборони США оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні. Його загальна сума — 1,2 млрд доларів.

Також ми повідомляли, що 9 травня, стало відомо про новий пакет допомоги від США. За словами Президента України Володимира Зеленського, це додає українським військовим більше можливостей та захисту.