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Немецкий концерн Rheinmetall сообщил, какое оружие планирует производить в Украине

10 мая 2023 04:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Немецкий концерн Rheinmetall сообщил, какое оружие планирует производить в Украине
Солдаты стоят у танка на полигоне, где украинские военные проходят учения по техническому обслуживанию танков Leopard 1A5. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Генеральный директор немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall Армин Паппергер выразил желание производить в Украине танки, системы ПВО и боеприпасы. Он хотел бы в будущем создать подобные производственные возможности.

Об этом пишет немецкая газета Bild.

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"Крупнейшая в Германии оружейная компания Rheinmetall видит себя на правильном пути к тому, чтобы в будущем производить танки, зенитные системы и боеприпасы в Украине", — отметил Паппергер.

Он сообщил, что сейчас активно работает над заключением соглашений о сотрудничестве и создании совместных предприятий с украинскими компаниями. Эти сделки могут быть заключены в течение следующих недель.

Гендиректор компании Rheinmetall подчеркнул, что Украина будет финансировать новые заводы.

"Так мы даем возможность Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе быть способной защитить себя", — отметил Паппергер.

Напомним, что Минобороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине. Его общая сумма — 1,2 млрд долларов.

Также мы сообщали, что 9 мая стало известно о новом пакете помощи от США. По словам Президента Украины Владимира Зеленского, это придает украинским военным больше возможностей и защиты.

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