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Нова гендиректорка Twitter приступила до роботи

6 червня 2023 12:59
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Нова гендиректорка Twitter приступила до роботи
Логотип компанії Twitter. Фото: REUTERS/Dado Ruvic
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Нова CEO компанії Twitter Лінда Яккаріно приступила до виконання своїх завдань. На думку Ілона Маска, саме вона зможе створити "універсальний додаток".

Про початок роботи Лінда повідомила у Twitter.

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Деталі

Лінду Яккаріно генеральним директором компанії призначив Ілон Маск ще місяць тому. Раніше жінка працювала керівником рекламного відділу NBCUniversal — американського конгломерату, що займається здебільшого медіа та індустрією розваг. 

6 червня Лінда написала у своєму Twitter: "Це сталося — перший робочий день! Залишайтеся з нами..."

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Пост Лінди Яккаріно. Фото: скріншот

Нині соціальна мережа переживає складні часи через різке падіння доходів від реклами. Тож Ілон Маск, як стверджують ЗМІ, переманює до своєї команди працівників великого конгломерату. 

Напередодні до команди Twitter також приєднався колишній виконавчий директор тієї ж NBCUniversal Джо Бенарроч.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Ілон Маск купив Twitter за 44 мільярди доларів. Після цього компанія стикнулась з різким падінням доходів та безліччю скандалів. 

Нещодавно директорка відділу довіри та безпеки компанії подала у відставку через критику у соцмережах щодо неефективної боротьби зі шкідливим контентом. 

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