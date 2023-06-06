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Новая гендиректор Twitter приступила к работе

6 июня 2023 12:59
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Новая гендиректор Twitter приступила к работе
Логотип компании Twitter. Фото: REUTERS/Dado Ruvic
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Новая CEO компании Twitter Линда Яккарино приступила к выполнению своих задач. По мнению Илона Маска, именно она сможет создать "универсальное приложение".

О начале работы Линда сообщила в Twitter.

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Подробности

Линду Яккарино генеральным директором компании назначил Илон Маск еще месяц назад. Раньше женщина работала руководителем рекламного отдела NBCUniversal — американского конгломерата, занимающегося в основном медиа и индустрией развлечений.

6 июня Линда написала в своем Twitter: "Это произошло — первый рабочий день! Оставайтесь с нами..."

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Пост Линды Яккарино. Фото: скриншот

В настоящее время социальная сеть переживает сложные времена из-за резкого падения доходов от рекламы. Илон Маск, как утверждают СМИ, переманивает в свою команду работников большого конгломерата.

В преддверии к команде Twitter также присоединился бывший исполнительный директор той же NBCUniversal Джо Бенарроч.

Напомним, в октябре прошлого года Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов. После этого компания столкнулась с резким падением доходов и множеством скандалов.

Недавно директор отдела доверия и безопасности компании подала в отставку из-за критики в соцсетях относительно неэффективной борьбы с вредоносным контентом.

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