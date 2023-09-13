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Нові деталі біографії Маска: у дитинстві мільярдер захоплювався гіпнозом

13 вересня 2023 17:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Нові деталі біографії Маска: у дитинстві мільярдер захоплювався гіпнозом
Мільярдер Ілон Маск. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Стали відомі нові подробиці з життя мільярдера Ілона Маска. З'ясувалося, що у дитинстві він захоплювався гіпнозом.

Про це повідомляє Business Insider.

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У біографії, написаній Уолтером Айзексоном говориться, що одного разу Маск запевнив свою сестру в тому, що вона собака. Щобільше, він змусив її з'їсти шматок сирого бекону.

Також у біографії розповідається, що Маск дуже любив читати книги у дитинстві, працювати з комп'ютером та проводити наукові експерименти.

Для того, щоб хоч трохи побути з людьми Маск ходив на вечірки зі своєю сестрою. Їй це не подобалося і вони домовилися, що Маск триматиметься якомога далі від неї. При цьому брат завжди брав із собою книгу, коли йшов на подібні вечірки або в клуби.

Нагадаємо, що в новій біографії Ілона Маска, яка очікується у продажу найближчим часом, розказано про інтригуючий інцидент із засновником SpaceX у 2002 році. На переговорах із російськими діловими партнерами з приводу придбання двох ракет для проєкту "Марсіанський оазис", Маск перебрав з алкоголем і знепритомнів.

 

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