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Новые детали биографии Маска: в детстве миллиардер увлекался гипнозом

13 сентября 2023 17:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Новые детали биографии Маска: в детстве миллиардер увлекался гипнозом
Миллиардер Илон Маск. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Стали известные новые подробности из жизни миллиардера Илона Маска. Выяснилось, что в детстве он увлекался гипнозом.

Об этом сообщает Business Insider.

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В биографии, написанной  Уолтером Айзексоном говорится, что однажды Маск заверил свою сестру в том, что она собака. Более того, он заставил ее съесть кусок сырого бекона.

Также в биографии рассказывается, что Маск очень любил читать книги в детстве, работать с компьютером и проводить научные эксперименты.

Для того чтобы хоть немного побыть с людьми Маск ходил на вечеринки со своей сестрой. Ей это не нравилось и они договорились, что Маск будет держаться подальше от нее. При этом, брат всегда брал с собой книгу, когда шел на подобные вечеринки или в клубы.

Напомним, что в новой биографии Илона Маска, которая ожидается в продаже в ближайшее время, рассказано об интригующем инциденте с основателем SpaceX в 2002 году. На переговорах с российскими деловыми партнерами по поводу приобретения двух ракет для проекта "Марсианский оазис", Маск перебрал с алкоголем и потерял сознание.

 

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