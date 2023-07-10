Нові умови легального перебування українців у Польщі: що змінилося

Українські переселенці в Польщі. Фото: FORUM / Krzysztof Zatycki

Польща з 1 липня скасувала стан епідемічної загрози. Він передбачав продовження легального перебування українців, які прибули в країну до 24 лютого 2022 року.

Що змінилося для українців зараз, розповідає UAinKrakow.pl.

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Що змінилося для українців у Польщі

Речниця Малопольського воєводи Йоанна Пазьо розповіла про зміни у законодавстві, що стосуються українців.

"Громадяни України зараз мають два приводи, щоб легально перебувати на території Польщі, а саме спеціальний закон щодо COVID-19, який закінчуються 31 липня 2023 року (через 30 днів після закінчення епідемічного стану), та Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом. Таким чином легальне перебування громадян України продовжене до 4 березня 2024 року", — заявила Пазьо.

Так, для українців, що прибули до Польщі до 24 лютого 2022 року, продовжуються терміни дії таких документів:

посвідки на тимчасове проживання;

національні візи;

виїзд з території Республіки Польща;

терміни добровільного повернення, зазначені в рішеннях про зобов’язання іноземця повернутися;

польські документи, що посвідчують особу іноземця;

дозволи на толероване перебування.

Якщо посвідка на тимчасове проживання українця в Польщі була чинною до 24 лютого 2022 року, то вона залишиться актуальною до 31 липня 2023 року. Після цього дія посвідки буде продовжена до 4 березня 2024 року за спеціальним законом про допомогу громадянам України.

Однак є українці, яким не продовжать легальне перебування у Польщі після 31 липня 2023 року. Це ті, хто:

перебувають у Польщі в рамках безвізового режиму;

живуть у Польщі за шенгенською візою;

мають візу, яку видала інша держава Шенгену;

мають дозвіл на проживання, який видала інша держава Шенгену;

перебувають на підставі довгострокової візи, виданої іншою державою ЄС, яка не є країною шенгенської зони;

перебувають на підставі дозволу на проживання, виданого іншою державою ЄС, що не входить до шенгенської зони.

Також у Польщі після 4 березня 2024 року зможуть довше перебувати школярі (до 31 серпня 2024 року) та випускники шкіл (до 30 вересня 2024 року).

Нагадаємо, що з 1 липня мінімальна зарплата у Польщі підніметься вдруге за рік. Цього разу зростання становитиме 110 злотих, що приблизно дорівнює 1 тисячі гривень.