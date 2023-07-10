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Новые условия легального пребывания украинцев в Польше: что изменилось

10 июля 2023 03:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Новые условия легального пребывания украинцев в Польше: что изменилось
Украинские переселенцы в Польше. Фото: FORUM / Krzysztof Zatycki
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Польша с 1 июля отменила состояние эпидемической угрозы. Оно предусматривало продолжение легального пребывания украинцев, прибывших в страну до 24 февраля 2022 года.

Что изменилось для украинцев сейчас, рассказывает UAinKrakow.pl.

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Что изменилось для украинцев в Польше

Представитель Малопольского воеводы Йоанна Пазьо рассказала об изменениях в законодательстве, касающихся украинцев.

"Граждане Украины сейчас имеют два повода, чтобы легально находиться на территории Польши, а именно специальный закон по COVID-19, который истекает 31 июля 2023 года (через 30 дней после окончания эпидемического состояния), и Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом. Таким образом, легальное пребывание граждан Украины продлено до 4 марта 2024 года", — заявила Пазьо.

Для украинцев, прибывших в Польшу до 24 февраля 2022 года, продлеваются сроки действия следующих документов:

  • виды на временное проживание;
  • национальные визы;
  • выезд с территории Республики Польша;
  • сроки добровольного возвращения, указанные в решениях об обязательстве иностранца вернуться;
  • польские документы, удостоверяющие личность иностранца;
  • разрешения на терпимое пребывание.

Если вид на временное проживание украинца в Польше был действителен до 24 февраля 2022 года, то он останется актуальным до 31 июля 2023 года. После этого действие вида будет продлено до 4 марта 2024 года по специальному закону о помощи гражданам Украины.

Однако есть украинцы, которым не продлят легальное пребывание в Польше после 31 июля 2023 года. Это те, кто:

  • находятся в Польше в рамках безвизового режима;
  • живут в Польше по шенгенской визе;
  • имеют визу, выдаваемую другим государством Шенгена;
  • имеют вид на жительство, которое выдало другое государство Шенгену;
  • находятся на основании долгосрочной визы, выданной другим государством ЕС, не являющимся страной шенгенской зоны;
  • находятся на основании вида на жительство, выданного другим государством ЕС, не входящего в шенгенскую зону.

Также в Польше после 4 марта 2024 года смогут дольше находиться школьники (до 31 августа 2024) и выпускники школ (до 30 сентября 2024).

Напомним, что с 1 июля минимальная зарплата в Польше поднимется вторично через год. На этот раз рост составит 110 злотых, что примерно равняется 1 тысяче гривен.

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