Очільниця МЗС Франції відвідала демілітаризовану зону між двома Кореями

Глава МЗС Франції Катрін Колонна спілкується з військовими. Фото: twitter.com/MinColonna

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала демілітаризовану зону між двома Кореями. Це територія, що розділяє КНДР та Республіку Корея.

Про це Колонна повідомила у Twitter.

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Глава МЗС наголосила, що цей візит є сигналом солідарності Франції із Південною Кореєю.

"Франція — історично член Командування ООН, що відповідає за перемир’я. Як і в рамках ООН, ми продовжимо просувати мир та стабільність", — зазначила Колонна.

Visite instructive dans la zone démilitarisée entre les 2 Corées (DMZ) pour réaffirmer notre solidarité avec la #Corée du Sud.

La France est membre historique de @UN_Command, responsable de l'armistice.

Ici, comme à l'ONU, elle continue de promouvoir la paix et la stabilité. pic.twitter.com/Ej4Nh8zPw6 — Catherine Colonna (@MinColonna) April 15, 2023

* ce matin, DMZ, zone démilitarisée entre les 2 Corées. pic.twitter.com/vBrQiFZBkh — Catherine Colonna (@MinColonna) April 15, 2023

Нагадаємо, комуністична Північна Корея уперше здійснила запуск міжконтинентальної балістичної ракети на твердому паливі. Диктатор КНДР Кім Чен Ин назвав цю ракету "зброєю для ядерної контратаки".

Також ми писали, що уряд Франції заблокував одностайне рішення Європейського союзу щодо фінансування постачання боєприпасів в Україну.

Додамо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин хоче наростити темпи виробництва збройових ядерних матеріалів. Вони потрібні для виготовлення бомб, які будуть використовуватися для його все більшої номенклатури зброї.