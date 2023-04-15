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Очільниця МЗС Франції відвідала демілітаризовану зону між двома Кореями

15 квітня 2023 16:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Очільниця МЗС Франції відвідала демілітаризовану зону між двома Кореями
Глава МЗС Франції Катрін Колонна спілкується з військовими. Фото: twitter.com/MinColonna
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала демілітаризовану зону між двома Кореями. Це територія, що розділяє КНДР та Республіку Корея.

Про це Колонна повідомила у Twitter.

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Деталі

Глава МЗС наголосила, що цей візит є сигналом солідарності Франції із Південною Кореєю.

"Франція — історично член Командування ООН, що відповідає за перемир’я. Як і в рамках ООН, ми продовжимо просувати мир та стабільність", — зазначила Колонна.

Нагадаємо, комуністична Північна Корея уперше здійснила запуск міжконтинентальної балістичної ракети на твердому паливі. Диктатор КНДР Кім Чен Ин назвав цю ракету "зброєю для ядерної контратаки".

Також ми писали, що уряд Франції заблокував одностайне рішення Європейського союзу щодо фінансування постачання боєприпасів в Україну.

Додамо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин хоче наростити темпи виробництва збройових ядерних матеріалів. Вони потрібні для виготовлення бомб, які будуть використовуватися для його все більшої номенклатури зброї.

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