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Офіційно: ЄС затвердив "стелю" цін на російські нафтопродукти

4 лютого 2023 17:12
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
ЄС затвердив стелю цін на нафтопродукти з росії
Обмеження почнуть діяти з 5 лютого
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Європейська рада вирішила встановити два обмеження цін на нафтопродукти, які походять або експортуються з росії. Обмеження почнуть застосовуватися з 5 лютого.

Про це йдеться на сайті Європейської ради.

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Деталі

Перший ліміт ціни на нафтопродукти, що торгуються зі знижкою до сирої нафти, встановлений на рівні 45 доларів за барель. Друга "стеля" цін на нафтопродукти преміум-класу затверджена на рівні 100 доларів США за барель.

Рівень обмеження почне застосовуватися з 5 лютого. Для суден, що перевозять російські нафтопродукти, які були закуплені та занурені на судно до 5 лютого та вивантажені до 1 квітня, передбачено перехідний період 55 днів.

Крім того, Єврорада повернеться до перегляду механізму обмеження цін на сиру нафту в середині березня, і перегляд відбуватиметься регулярно кожні два місяці.

Нагадаємо, цього місяця Польща планує більш ніж удвічі скоротити імпорт російської сирої нафти через нафтопровід "Дружба". Країна розриває угоди з москвою.

Раніше експерти спрогнозували втрати в економіці росії через запровадження ембарго на нафтопродукти з 5 лютого.

Також ми писали, що у Міжнародному валютному фонді прогнозують падіння світових цін на нафту. Зокрема, цьогоріч очікується зниження вартості на 16,2%.

Додамо, попри санкції проти росії за розв'язану війну в Україні, деякі країни продовжують купувати російську нафту. Так, у січні 2023 року найбільшими імпортерами стали Індія та Китай.

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