ЄС затвердив стелю цін на нафтопродукти з росії

Офіційно: ЄС затвердив "стелю" цін на російські нафтопродукти
Європейська рада вирішила встановити два обмеження цін на нафтопродукти, які походять або експортуються з росії. Обмеження почнуть застосовуватися з 5 лютого.
Про це йдеться на сайті Європейської ради.
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Деталі
Перший ліміт ціни на нафтопродукти, що торгуються зі знижкою до сирої нафти, встановлений на рівні 45 доларів за барель. Друга "стеля" цін на нафтопродукти преміум-класу затверджена на рівні 100 доларів США за барель.
Рівень обмеження почне застосовуватися з 5 лютого. Для суден, що перевозять російські нафтопродукти, які були закуплені та занурені на судно до 5 лютого та вивантажені до 1 квітня, передбачено перехідний період 55 днів.
Крім того, Єврорада повернеться до перегляду механізму обмеження цін на сиру нафту в середині березня, і перегляд відбуватиметься регулярно кожні два місяці.
Нагадаємо, цього місяця Польща планує більш ніж удвічі скоротити імпорт російської сирої нафти через нафтопровід "Дружба". Країна розриває угоди з москвою.
Раніше експерти спрогнозували втрати в економіці росії через запровадження ембарго на нафтопродукти з 5 лютого.
Також ми писали, що у Міжнародному валютному фонді прогнозують падіння світових цін на нафту. Зокрема, цьогоріч очікується зниження вартості на 16,2%.
Додамо, попри санкції проти росії за розв'язану війну в Україні, деякі країни продовжують купувати російську нафту. Так, у січні 2023 року найбільшими імпортерами стали Індія та Китай.