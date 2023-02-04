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Официально: ЕС утвердил "потолок" цен на российские нефтепродукты

4 февраля 2023 17:12
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты из россии
Ограничения начнут действовать с 5 февраля
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Европейский совет решил установить два ограничения цен на нефтепродукты, происходящие или экспортируемые из россии. Ограничения начнут применяться с 5 февраля.

Об этом говорится на сайте Европейского совета.

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Подробности

Первый лимит цены на нефтепродукты, торгующиеся со скидкой до сырой нефти, установлен на уровне 45 долларов за баррель. Второй "потолок" цен на нефтепродукты премиум-класса утвержден на уровне 100 долларов США за баррель.

Уровень ограничений начнет применяться с 5 февраля. Для судов, перевозящих российские нефтепродукты, которые были закуплены и погружены на судно до 5 февраля и выгружены до 1 апреля, предусмотрен переходный период 55 дней.

Кроме того, Евросовет вернется к пересмотру механизма ограничения цен на сырую нефть в середине марта, и пересмотр будет происходить регулярно каждые два месяца.

Напомним, в этом месяце Польша планирует более чем вдвое сократить импорт российской сырой нефти через нефтепровод "Дружба". Страна разрывает сделки с москвой.

Ранее эксперты спрогнозировали потери в экономике россии из-за введения эмбарго на нефтепродукты с 5 февраля.

Также мы писали, что в Международном валютном фонде прогнозируется падение мировых цен на нефть. В частности, в текущем году ожидается снижение стоимости на 16,2%.

Добавим, что несмотря на санкции против россии за развязанную войну в Украине, некоторые страны продолжают покупать российскую нефть. Так, в январе 2023 года крупнейшими импортерами стали Индия и Китай.

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