ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты из россии

Ограничения начнут действовать с 5 февраля

Европейский совет решил установить два ограничения цен на нефтепродукты, происходящие или экспортируемые из россии. Ограничения начнут применяться с 5 февраля.

Об этом говорится на сайте Европейского совета.

Подробности

Первый лимит цены на нефтепродукты, торгующиеся со скидкой до сырой нефти, установлен на уровне 45 долларов за баррель. Второй "потолок" цен на нефтепродукты премиум-класса утвержден на уровне 100 долларов США за баррель.

Уровень ограничений начнет применяться с 5 февраля. Для судов, перевозящих российские нефтепродукты, которые были закуплены и погружены на судно до 5 февраля и выгружены до 1 апреля, предусмотрен переходный период 55 дней.

Кроме того, Евросовет вернется к пересмотру механизма ограничения цен на сырую нефть в середине марта, и пересмотр будет происходить регулярно каждые два месяца.

Напомним, в этом месяце Польша планирует более чем вдвое сократить импорт российской сырой нефти через нефтепровод "Дружба". Страна разрывает сделки с москвой.

Ранее эксперты спрогнозировали потери в экономике россии из-за введения эмбарго на нефтепродукты с 5 февраля.

Также мы писали, что в Международном валютном фонде прогнозируется падение мировых цен на нефть. В частности, в текущем году ожидается снижение стоимости на 16,2%.

Добавим, что несмотря на санкции против россии за развязанную войну в Украине, некоторые страны продолжают покупать российскую нефть. Так, в январе 2023 года крупнейшими импортерами стали Индия и Китай.