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Оминаючи санкції: як РФ отримує дрони та чіпи через Казахстан

20 травня 2023 03:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Оминаючи санкції: як РФ отримує дрони та чіпи через Казахстан
Росія атакує Україну дронами Shahed. Фото: Дніпропетровська ОДА
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Російська федерація з часу запровадження щодо неї санкцій навчилася їх оминати. Найбільші технологічні компанії відмовилися від прямих поставок агресору, однак проконтролювати всіх своїх дистриб'юторів не можуть.

Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) та німецький журнал Der Spiegel зробили власне розлідування. Вони пишуть, що схема виглядає досить просто.

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Компанії цілком законно можуть продати товар до Китаю, Казахстану, Киргизстану, Вірменії або до іншої "дружньої" Росії країни. А вже звідти продукція доправляється до Росії і вирушає на оборонні підприємства та війська.

Небесна механіка

Компанія "Небесна механіка" — один із головних продавців дронів DJI у Росії. Її покупці:

  • федерація ветеранів збройних конфліктів "Рись" (засновник внесений до бази "Миротворець"),
  • Камчатська крайова рада ветеранів війни та праці, 
  • магазин на Ozon, де закуповуються російські військові.

Сама ж "Небесна механіка" отримує дрони від казахстанської "Аспан Арба", яка існує з квітня 2022 року. Її засновник — власник "Небесної механіки" Ілля Гольберг.

Інша компанія, яка допомага Росії оминати європейські санкції — казахстанская Da Group 22.

Вона закуповує комплектуючі для виробництва електроніки для ФСБ, розвідки та Міноборони у німецької компанії Elix-st та продає їх російській фірмі "Стек". А володіє казахстанською та німецькою фірмами сім'я російських бізнесменів на прізвище Чернет.

Схема поставки товарів до РФ. Фото: JAMES O’BRIEN/OCCRP

За підрахунками розслідувачів, обсяг постачань мікросхем з Казахстану в 2022 році досяг 18 мільйонів доларів, а дронів — 1,23 мільйона доларів. Журналісти також зазначають, що до лютого 2022 року Росія, ймовірно, зовсім не купувала дрони у Казахстані.

Нагадаємо, оглядачі видання The  Insider повідомили, що європейські компанії з низки країн продають товари російським фірмам. Вони забезпечують окупантів різноманітними військовими виробами. Йдеться про 25 компаній із Німеччини, Франції, Швейцарії, Угорщини, Словаччини, Італії, Естонії, Литви, Австрії та Польщі. Зазначається, що ці компанії уникають санкційних списків та імпортують необхідне обладнання для російських оборонних компаній через військових підрядників.

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