В обход санкций: как РФ получает дроны и чипы через Казахстан

Россия атакует Украину дронами Shahed. Фото: Днепропетровская ОГА

Российская федерация с момента введения против нее санкций научилась их обходить. Крупнейшие технологические компании отказались от прямых поставок агрессору, однако всех своих дистрибьюторов они проконтролировать не могут.

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и немецкий журнал Der Spiegel провели собственное расследование. Они пишут, что схема достаточно проста.

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Компании могут продать товар Китаю, Казахстану, Кыргызстану, Армении или другой "дружественной" России стране. А уже оттуда продукция отправляется в Россию на оборонные предприятия и войска.

Небесная механика

Компания "Небесная механика" — одна из главных продавцов дронов DJI в России. Ее покупатели:

федерация ветеранов вооруженных конфликтов "Рысь" (основатель внесен в базу "Миротворец"),

Камчатский краевой совет ветеранов войны и труда,

магазин на Ozon, где закупаются русские военные.

Сама же "Небесная механика" получает дроны от казахстанской "Аспан Арбы", которая существует с апреля 2022 года. Ее основатель — владелец "Небесной механики" Илья Гольберг.

Другая компания, помогающая России обходить европейские санкции — казахстанская Da Group 22.

Она закупает комплектующие для производства электроники ФСБ, разведки и Минобороны у немецкой компании Elix-st и продает их российской фирме "Стек". А владеет казахстанской и немецкой фирмами семья российских бизнесменов по фамилии Чернет.

Схема поставки продуктов в РФ. Фото: JAMES O'BRIEN/OCCRP

По подсчетам расследователей, объем поставок микросхем из Казахстана в 2022 году достиг 18 миллионов долларов, а дронов — 1,23 миллиона долларов. Журналисты также отмечают, что до февраля 2022 г. Россия, вероятно, совсем не покупала дроны в Казахстане.

Напомним, обозреватели издания The Insider сообщили, что европейские компании из ряда стран продают товары российским фирмам. Они обеспечивают оккупантов разнообразными военными изделиями. Речь идет о 25 компаниях из Германии, Франции, Швейцарии, Венгрии, Словакии, Италии, Эстонии, Литвы, Австрии и Польши. Эти компании избегают санкционных списков и импортируют необходимое оборудование для российских оборонных компаний через военных подрядчиков.