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ООН закликала Росію припинити мобілізовувати військовозобов'язаних та расову ненависть

28 квітня 2023 23:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ООН закликала Росію припинити мобілізовувати військовозобов'язаних та расову ненависть
Комітет ООН. Фото: Reuters/Denis Balibouse
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації звернувся до Росії. Там закликали негайно припинити примусову мобілізацію в РФ та расизм.

Про це йдеться в заяві комітету ООН з ліквідації расової дискримінації.

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РФ повинна зупинити мобілізацію та расову ненависть

Комітет ООН наголосив, що влада Російської Федерації повинна надати компенсацію та гарантії неповторення постраждалим від мобілізації. До того ж там зафіксували факт розпалювання з боку Росії расової ненависті та поширення расистських стереотипів щодо етнічних українців.

У відомстві закликали РФ розпочати розслідування заяви про порушення прав людини, які були скоєні під час війни в України, а також інших бойових дій, в яких Росія бере участь або "була залучена".

Комітет ООН звернув увагу й на порушення прав людини скоєні як військовими Російської Федерації, так і її приватними військовими кампаніями.

Росію закликали переглянути закон "Про боротьбу з екстремістською діяльністю" та статті Кримінального кодексу, щоб встановити чітке визначення "екстремістської діяльності".

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію сплатити майже 130 млн євро компенсацій Грузії. РФ повинна передати ці кошти за порушення і збитки, завдані громадянам внаслідок вторгнення в 2008 році.

Також ми писали, що з секретних документів США, які були "злиті" стало відомо, що Росія намагається залучити ще сотні тисяч чоловіків для війни проти України, не викликаючи гніву серед громадян. Такі плани Кремля викликають побоювання серед інших посадовців РФ, оскільки країна стикається з дедалі більшою нестачею робочої сили.

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