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ООН призвала Россию прекратить мобилизовать военнообязанных и расовую ненависть

28 апреля 2023 23:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ООН призвала Россию прекратить мобилизовать военнообязанных и расовую ненависть
Комитет ООН. Фото: Reuters/Denis Balibouse
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации обратился к России. Там призвали немедленно прекратить принудительную мобилизацию в РФ и расизм.

Об этом говорится в заявлении комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации.

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Комитет ООН подчеркнул, что власти Российской Федерации должны предоставить компенсацию и гарантии неповторения пострадавшим от мобилизации. К тому же там зафиксировали факт разжигания со стороны России расовой ненависти и распространения расистских стереотипов в отношении этнических украинцев.

В ведомстве призвали РФ начать расследование заявления о нарушениях прав человека, совершенных во время войны в Украине, а также других боевых действий, в которых Россия участвует или "была привлечена".

Комитет ООН обратил внимание и на нарушения прав человека, совершенные как военными Российской Федерации, так и ее частными военными кампаниями.

Россию призвали пересмотреть закон "О борьбе с экстремистской деятельностью" и статьи Уголовного кодекса, чтобы установить четкое определение "экстремистской деятельности".

Напомним, Европейский суд по правам человека обязал Россию заплатить около 130 млн евро компенсаций Грузии. РФ должна передать эти средства за нарушения и ущерб, причиненный гражданам вследствие вторжения в 2008 году.

Также мы писали, что из секретных документов США, которые были "слиты" стало известно, что Россия пытается привлечь еще сотни тысяч мужчин для войны против Украины, не вызывая гнева среди граждан. Такие планы Кремля вызывают опасения среди других чиновников РФ, поскольку страна сталкивается с растущей нехваткой рабочей силы.

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