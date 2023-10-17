Орбан після зустрічі з Путіним закликав зняти санкції з Росії

Віктор Орбан на зустрічі з Володимиром Путіним у Китаї. Фото: Twitter (X)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент Росії Володимир Путін провели двосторонню зустріч на полях форуму "Один пояс-один шлях" у Пекіні. Після зустрічі угорський урядовець закликав зняти санкції з країни-терористки.

Про це він написав у Twitter (X).

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Позиція Угорщини

"У Європі всі запитують те саме: чи може бути припинення вогню в Україні? Для Європи, включаючи Угорщину, дуже важливо, щоб потік біженців, санкції та бойові дії припинилися! Тому продовжую закликати обидва боки цього кровопролиття припинити вогонь", — пише Орбан.

Також повідомляється, що Путін та Орбан обговорили угорсько-російське співробітництво у галузі транспортування газу та нафти, а також ядерної енергетики.

Пост Орбана: Джерело Twitter (X)

До припинення війни також закликав і голова КНР Сі Цзіньпінь, заявивши, що Китай готовий зіграти свою роль у мирних перемовинах, але не визнав ані Крим, ані тимчасово окуповані території України російськими територіями. Також він зазначив, що Піднебесна продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні, і закликав російського президента вивести російські війська з території України.

Нагадаємо, що раніше російський президент прибув з візитом до Піднебесної. Натомість угорський прем'єр, який теж прибув до Пекіна за запрошенням китайського голови, поскаржився Путіну на погіршення зав'язків між їхніми країнами. Це пов'язано з тим, що у самій Угорщині стрімко падає рейтинг довіри керівній проросійській партії Віктора Орбана.