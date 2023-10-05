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В Угорщині невпинно падає рівень підтримки проросійської партії Орбана

5 жовтня 2023 13:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Угорщині невпинно падає рівень підтримки проросійської партії Орбана
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Угорщині правляча проросійська партія "Фідес", яку очолює чинний прем'єр-міністр Віктор Орбан, з лютого цього року втратила 400 тисяч прихильників. Втім, зростання рівня підтримки опозиції також не відбулося.

Про це свідчить опитування центру Median, опубліковане у середу порталом hvg.hu.

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Підтримка партії діючого прем’єр-міністра Віктора Орбана серед населення впала з 35% до 30%. Втім, згідно з дослідженням, зростання популярності опозиційних сил також не спостерігається. 

За останні пів року підтримка лівих і ліберальних партій також знизилася, а підтримка націоналістичного руху "Наша Батьківщина" (Mi Hazank) зросла.

Через падіння підтримки "Фідес" вирішила піти у ва-банк, провівши наступного року вибори до Європейського парламенту разом із виборами до місцевих органів влади. 

Угорці зневірені у своїй політичній еліті

Дослідження показують, що партія Орбана може розраховувати на 46% підтримки на виборах до Європарламенту, тобто на 6,5 відсотки менше, ніж у 2019 році, і на 8 відсотків менше, ніж на минулорічних парламентських виборах.

Згідно з опитуваннями, на сьогоднішній день населення Угорзини відчуває зневіру у своїй політичній еліті. Такого не було з грудня минулого року. 65% опитаних заявили, що все у країні йде в неправильному напрямку, і лише 28% вважають, що Угорщина рухається туди, куди потрібно.

Раніше ми повідомляли, що Угорщина просить гарантій, що Україна більше не поверне до списку міжнародних спонсорів війни OTP Bank. Там заявили, що установу внесли до переліку з "необґрунтованих, брехливих та смішних" причин.

Нагадуємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що наразі перед його країною стоять "дуже складні запитання", перш ніж Угорщина підтримає членство України в ЄС. На заяву політика встигли відреагувати в Україні.

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