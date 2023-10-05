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В Венгрии продолжает падать уровень поддержки пророссийской партии Орбана

5 октября 2023 13:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Венгрии продолжает падать уровень поддержки пророссийской партии Орбана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Венгрии правящая пророссийская партия "Фидес", возглавляемая действующим премьер-министром Виктором Орбаном, с февраля этого года потеряла 400 тысяч сторонников. Впрочем, рост уровня поддержки оппозиции тоже не произошел.

Об этом свидетельствует опрос центра Median, опубликованный в среду порталом hvg.hu.

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Поддержка партии действующего премьер-министра Виктора Орбана среди населения упала с 35 до 30%. Впрочем, согласно исследованию, рост популярности оппозиционных сил тоже не наблюдается.

За последние полгода поддержка левых и либеральных партий также снизилась, а поддержка националистического движения "Наша Родина" (Mi Hazank) выросла.

Из-за падения поддержки "Фидес" решила пойти в ва-банк, проведя в следующем году выборы в Европейский парламент вместе с выборами в местные органы власти.

Венгры разочаровались в своей политической элите

Исследования показывают, что партия Орбана может рассчитывать на 46% поддержки на выборах в Европарламент, то есть на 6,5 процентов меньше, чем в 2019 году, и на 8 процентов меньше, чем на прошлогодних парламентских выборах.

Согласно опросам, на сегодняшний день население Венгрии испытывает разочарование в своей политической элите. Такого не было с декабря прошлого года. 65% опрошенных заявили, что все в стране идет в неправильном направлении, и только 28% полагают, что Венгрия двигается туда, куда нужно.

Ранее мы сообщали, что Венгрия просит гарантий, что Украина больше не вернет в список международных спонсоров войны OTP Bank. Там заявили, что учреждение внесли в список по "необоснованным, лживым и смешным" причинам.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас перед его страной стоят "очень сложные вопросы", прежде чем Венгрия поддержит членство Украины в ЕС. На заявление политика успели отреагировать в Украине.

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