Орбан висунув умову підтримки України в ЄС: реакція МЗС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: BBC

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що наразі перед його країною стоять "дуже складні запитання", перш ніж Угорщина підтримає членство України в ЄС. На заяву політика встигли відреагувати в Україні.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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На думку одіозного політика, варто "тричі подумати" над тим, як можна приймати в ЄС країну в стані війни. Також, за його словами, друге питання — українські території.

"Ми не знаємо, наскільки велика територія цієї країни, оскільки війна все ще триває, ми не знаємо, наскільки велике її населення, коли вони тікають. Прийняти країну до ЄС, не знаючи її параметрів, було б безпрецедентно", — зазначив Орбан.

Зазначимо, що у грудні цього року планується оголосити рішення країн ЄС щодо дозволу Україні почати перемовини про вступ. Рішення має бути ухвалено одностайно всіма 27 членами блоку. Проте, за думкою дипломатів, Угорщина може не тільки стати перешкодою щодо своєї позиції, а й зірвати нараду.

Реакція українського МЗС

Чергова скандальна заява Орбана привернула увагу Міністерства закордонних справ України. Речник відомства Олег Ніколенко заявив угорському урядовцю, що Україна ніколи не змінювала своїх кордонів.

Джерело: Facebook Олега Ніколенка

"Позитивно відзначаємо, що прем'єр-міністр Угорщини турбується про вступ України до Європейського Союзу. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів", — написав він у Facebook.

Нагадаємо, що раніше в українському МЗС вже відповідали Орбану щодо його вислову про те, що Україні не потрібні ані Крим, ані НАТО. А геть нещодавно угорський урядовець пригрозив Україні за дискримінацію "угорських меншин" на Закарпатті.