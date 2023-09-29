Орбан выдвинул условие поддержки Украины в ЕС: реакция МИД
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что перед его страной стоят "очень сложные вопросы", прежде чем Венгрия поддержит членство Украины в ЕС. На заявление политика успели отреагировать в Украине.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Что задумал Орбан
По мнению одиозного политика, стоит трижды подумать над тем, как можно принимать в ЕС страну в состоянии войны. Также, по его словам, второй вопрос — украинские территории.
"Мы не знаем, насколько велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, насколько велико ее население, когда они убегают. Принять страну в ЕС, не зная ее параметров, было бы беспрецедентно", — отметил Орбан.
Отметим, что в декабре этого года планируется объявить решение стран ЕС о разрешении Украине начать переговоры о вступлении. Решение должно быть принято единогласно всеми 27 членами блока. Однако, по мнению дипломатов, Венгрия может не только стать препятствием из-за своей позиции, но и сорвать совещание.
Реакция украинского МИД
Очередное скандальное заявление Орбана привлекло внимание Министерства иностранных дел Украины. Спикер ведомства Олег Николенко заявил венгерскому политику, что Украина никогда не меняла свои границы.
"Позитивно отмечаем, что премьер-министр Венгрии беспокоится о вступлении Украины в Европейский Союз. Информируем, что Украина не меняла свою территорию в пределах международно признанных границ", — написал он в Facebook.
Напомним, что ранее в украинском МИД уже отвечали Орбану по поводу его высказывания о том, что Украине не нужны ни Крым, ни НАТО. А недавно венгерский политик пригрозил Украине за дискриминацию "венгерских меньшинств" на Закарпатье.