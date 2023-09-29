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Орбан выдвинул условие поддержки Украины в ЕС: реакция МИД

29 сентября 2023 16:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Орбан выдвинул условие поддержки Украины в ЕС: реакция МИД
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: BBC
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что перед его страной стоят "очень сложные вопросы", прежде чем Венгрия поддержит членство Украины в ЕС. На заявление политика успели отреагировать в Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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По мнению одиозного политика, стоит трижды подумать над тем, как можно принимать в ЕС страну в состоянии войны. Также, по его словам, второй вопрос — украинские территории.

"Мы не знаем, насколько велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, насколько велико ее население, когда они убегают. Принять страну в ЕС, не зная ее параметров, было бы беспрецедентно", — отметил Орбан.

Отметим, что в декабре этого года планируется объявить решение стран ЕС о разрешении Украине начать переговоры о вступлении. Решение должно быть принято единогласно всеми 27 членами блока. Однако, по мнению дипломатов, Венгрия может не только стать препятствием из-за своей позиции, но и сорвать совещание.

Реакция украинского МИД

Очередное скандальное заявление Орбана привлекло внимание Министерства иностранных дел Украины. Спикер ведомства Олег Николенко заявил венгерскому политику, что Украина никогда не меняла свои границы.

Источник: Facebook Олега Николенко

"Позитивно отмечаем, что премьер-министр Венгрии беспокоится о вступлении Украины в Европейский Союз. Информируем, что Украина не меняла свою территорию в пределах международно признанных границ", — написал он в Facebook.

Напомним, что ранее в украинском МИД уже отвечали Орбану по поводу его высказывания о том, что Украине не нужны ни Крым, ни НАТО. А недавно венгерский политик пригрозил Украине за дискриминацию "венгерских меньшинств" на Закарпатье.

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