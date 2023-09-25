Орбан знову пригрозив Україні через "дискримінацію угорських меншин"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Global Look Press

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який неодноразово висловлювався про припинення допомоги Україні, на цей раз знову пригрозив нашій країні. На його думку, в нашій країні існує "дискримінація угорських меншин".

Про це повідомляє Magyar Nemzet.

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За словами одіозного політика, Будапешт не визнає членство України в НАТО, доки права закарпатських угорців не будуть виконані належним чином. Ба більше, політик наголосив, що українці роками "знущались над угорськими школами" в Ужгороді та області.

"Угорщина не підтримає членство України в НАТО, поки не буде відновлено попередні закони", — сказав він.

Також він зазначив, що якщо Україна вступить в НАТО — розпочнеться нова війна.

"Якщо Україна не відмовиться від наміру вступити до НАТО — то лише питання часу, коли нам доведеться рахуватися з новим конфліктом, який також поставить під загрозу постачання енергоносіїв з Росії. Тому ми підняли наші відносини з Центральною Азією на дружній рівень, щоб російсько-українська війна і терористична атака на "Північний потік" не стали для нас нездоланним завданням в енергозабезпеченні країни", — заявив політик.

Згадав угорський прем'єр і про кризу імпорту до ЄС української сільгосп—продукції, закликавши офіційний Брюссель не відвертатись від Угорщини і повернути обмеження, які діяли до 15 вересня.

Нагадаємо, що раніше Віктор Орбан повідомив, що Угорщина замінить російське паливо для АЕС на французьке. А перед цим заявив, що Україні "не перемогти у війні з Росією".