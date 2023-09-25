Орбан вновь пригрозил Украине из-за "дискриминации венгерских меньшинств"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, неоднократно высказывавшийся о прекращении помощи Украине, на этот раз снова пригрозил нашей стране. По его мнению, в нашей стране существует "дискриминация венгерских меньшинств".

Об этом сообщает Magyar Nemzet.

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По словам одиозного политика, Будапешт не признает членство Украины в НАТО, пока права закарпатских венгров не будут исполнены должным образом. Более того, политик подчеркнул, что украинцы годами "издевались над венгерскими школами" в Ужгороде и области.

"Венгрия не поддержит членство Украины в НАТО, пока не будут восстановлены предыдущие законы", — сказал он.

Также он отметил, что если Украина вступит в НАТО, начнется новая война.

"Если Украина не откажется от намерения вступить в НАТО, то только вопрос времени, когда нам придется считаться с новым конфликтом, который также поставит под угрозу поставки энергоносителей из России. Поэтому мы подняли наши отношения с Центральной Азией на дружеский уровень, чтобы российско-украинская война и террористическая атака на "Северный поток" не стали для нас непреодолимой задачей в энергообеспечении страны", — заявил политик.

Вспомнил венгерский премьер и о кризисе импорта в ЕС украинской сельхозпродукции, призвав официальный Брюссель не отворачиваться от Венгрии и вернуть действующие до 15 сентября ограничения.

Напомним, ранее Виктор Орбан сообщил, что Венгрия заменит российское топливо для АЭС на французское. А перед этим заявил, что Украина "не победит в войне с Россией".