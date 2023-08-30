Україна не виграє війну з РФ, — прем'єр Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна нібито не може виграти війну у РФ. У випадку, якщо хоча б одна західна країна відправить свої війська на допомогу, то це спричинить Третю Світову.

Про це заявив Віктор Орбан в інтерв'ю американському проросійському ЗМІ.

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"Це неможливо! Усі, хто займається політикою, розуміють логіку, цифри, дані — знають, що це неможливо. Це є трагедія для України. У них закінчаться солдати раніше, ніж у Росії", — стверджує Орбан.

Орбан додав, що якщо будь-яка західна країна відправить на допомогу Києву свої війська, то це започаткує Третю Світову війну.

Нагадаємо, ввечері, 29 серпня, близько 23:30 пролунала серія вибухів в аеропорту "Хрести" в Пскові, що в РФ. Внаслідок нібито атаки БпЛА, там зайнялася пожежа, щобільше, вибухи лунають і досі

Додамо, у путінського пропагандиста Соловйова трапилася істерика через атаку на Псков. Він упевнений, що це справа рук НАТО і закликав знищити країни Балтії.