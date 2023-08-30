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Украина не выиграет войну с РФ, — премьер Венгрии

30 августа 2023 13:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Украина не выиграет войну с РФ, — премьер Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина якобы не может выиграть войну у РФ. В случае, если хотя бы одна западная страна отправит свои войска на помощь, это приведет к Третьей Мировой.

Об этом заявил Виктор Орбан в интервью американскому пророссийскому СМИ.

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"Это невозможно! Все, кто занимается политикой, понимают логику, цифры, данные — знают, что это невозможно. Это трагедия для Украины. У них закончатся солдаты раньше, чем в России", — утверждает Орбан.

Орбан добавил, что если любая западная страна отправит на помощь Киеву свои войска, то это начнет начало Третьей Мировой войны.

Напомним, вечером, 29 августа, около 23:30 прозвучала серия взрывов в аэропорту "Кресты" в Пскове в РФ. В результате якобы атаки БпЛА, там загорелся пожар, больше, взрывы раздаются до сих пор

Добавим, у путинского пропагандиста Соловьева случилась истерика из-за атаки на Псков. Он уверен, что это дело рук НАТО и призвал уничтожить страны Балтии.

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