Орбан после встречи с Путиным призвал снять санкции с России

Виктор Орбан на встрече с Владимиром Путиным в Китае. Фото: Twitter (X)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин провели двустороннюю встречу на полях форума "Один пояс-один путь" в Пекине. После встречи венгерский чиновник призвал снять санкции со страны-террористки.

Об этом он написал в Twitter (X).

Читайте также:

Позиция Венгрии

"В Европе все спрашивают одно и то же: может ли быть прекращение огня в Украине? Для Европы, включая Венгрию, очень важно, чтобы поток беженцев, санкции и боевые действия прекратились! Поэтому продолжаю призывать обе стороны этого кровопролития прекратить огонь", — пишет Орбан.

Путин и Орбан обсудили венгерско-российское сотрудничество в области транспортировки газа и нефти, а также ядерной энергетики.

Пост Орбана: Источник Twitter (X)

К прекращению войны также призвал глава КНР Си Цзиньпин, заявив, что Китай готов сыграть свою роль в мирных переговорах, но не признал ни Крым, ни временно оккупированные территории Украины российскими территориями. Также он отметил, что Поднебесная продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, и призвал российского президента вывести российские войска с территории Украины.

Напомним, что ранее российский президент прибыл с визитом в Поднебесную. Венгерский премьер, который тоже прибыл в Пекин по приглашению китайского главы, пожаловался Путину на ухудшение связей между их странами. Это связано с тем, что в Венгрии стремительно падает рейтинг доверия правящей пророссийской партии Виктора Орбана.