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Орбан розкритикував ЄС та поставив під сумнів його існування

13 травня 2023 16:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Орбан розкритикував ЄС та поставив під сумнів його існування
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Remo Casilli
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову розкритикував Європейський Союз. Він поставив під сумнів необхідність його існування.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Прем'єр Угорщини нещодавно виступив у місті Веспрем. Ця ініціатива була покликана сприяти співпраці та єдності на континенті. Під час своєї промови він заявив, чи потрібен взагалі Європейський Союз.

"Сучасна форма європейської співпраці була зумовлена двома місіями: мир і добробут. Якщо він не може виконати дві свої первісні місії, то який сенс у ЄС?" — заявив Орбан.

Антиєвропейський настрій Орбана посилився після того, як Брюссель посилив фінансовий тиск на Угорщину. Суперечки з союзом з питань верховенства закону і корупції призвели до того, що столиця Бельгії відмовила надати допомогу в розмірі понад 30 мільярдів доларів. ЗМІ припускають, що Орбан планує вивести Угорщину з Європейського Союзу.

Прем'єр Угорщини наголосив, що ЄС повинен скасувати санкції проти РФ, які він звинувачує в поглибленні рецесії в Угорщині. До того ж Орбан вважає, що Союз повинен розглянути можливість припинення допомоги Україні як спосіб припинення війни.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив нову скандальну заяву. Він сказав, що частина України належить до Угорщини.

Також ми писали, що Віктор Орбан висловив обурення заявою генерального секретаря НАТО під час візиту до Києва про те, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу.

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