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Орбан заявив, що частина України належить Угорщині

6 травня 2023 13:34
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Орбан заявив, що частина України належить Угорщині
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив нову скандальну заяву. Він сказав, що частина України належить до Угорщини.

Про це він сказав в ефірі Radio Kossuth .

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За словами Орбана, Угорщині вигідно мати успішну Україну як сусіда.

"В Україні теж живуть угорці, частина України — це давня угорська земля, яка зараз належить Україні. Закарпатські угорці не іммігрували, їх туди не занесло вітром. Вони завжди там жили, це їхня країна, це їхня земля", — сказав він.

Під час інтерв'ю Орбан висловив сумніви щодо можливості неодмінної поразки Росії. Він вважає, що ніхто не може перемогти "ядерну державу".

Також Орбан висловив думку, що росіяни не будуть просто дивитися, як ламають їхню політичну систему, вбивають президента, влаштовують атаки безпілотниками над центром і що вони мовчки дивитимуться на поразку.

Нагадаємо, що 28 квітня Папа Римський Франциск прибув до Угорщини з триденним візитом. Він зустрінеться із прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном і говоритиме про мир в Україні.

Очікується, що головними темами виступів Папи та переговорів будуть війна в Україні, міграція та християнське коріння Європи.

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