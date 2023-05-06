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Орбан заявил, что часть Украины принадлежит Венгрии

6 мая 2023 13:34
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Орбан заявил, что часть Украины принадлежит Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новое скандальное заявление. Он сказал, что часть Украины принадлежит Венгрии.

Об этом он сказал в эфире Radio Kossuth.

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По словам Орбана, Венгрии выгодно иметь успешную Украину в качестве соседа.

"В Украине тоже живут венгры, часть Украины — это древняя венгерская земля, которая сейчас принадлежит Украине. Закарпатские венгры не иммигрировали, их туда не занесло ветром. Они всегда там жили, это их страна, это их земля", — сказал он.

Во время интервью Орбан выразил сомнение в возможности непременного поражения России. Он считает, что никто не может победить "ядерную державу". 

Также Орбан выразил мнение, что россияне не будут просто смотреть, как ломают их политическую систему, убивают президента, устраивают атаки беспилотниками над центром и что они молча будут смотреть на поражение.

Напомним, что 28 апреля, Папа Римский Франциск прибыл в Венгрию с трехдневным визитом. Он встретится с премьер-министром страны Виктором Орбаном и будет говорить о мире в Украине.

Ожидается, что главными темами выступлений Папы и переговоров будут война в Украине, миграция и христианские корни Европы.

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