Папа Римский прибыл в Венгрию, чтобы поговорить с Орбаном об Украине
В пятницу, 28 апреля, Папа Римский Франциск прибыл в Венгрию с трехдневным визитом. Он встретится с президентом страны Виктором Орбаном и будет говорить о мире в Украине.
Об этом сообщает Telex.
Папа Римский в Венгрии
Папа Римский начал свою первую поездку в Венгрию после того, как он попал в больницу с бронхитом в марте. В Апостольские поездки Франциск пробудет до 30 апреля.
Понтифик возглавит мессу под открытым небом перед зданием парламента в Будапеште и встретится с главой венгерского правительства Виктором Орбаном.
Ожидается, что главными темами выступлений Папы и переговоров будут война в Украине, миграция и христианские корни Европы.
Орбан заявил, что Венгрия и Ватикан — это единственные европейские государства, которые можно назвать "промирными" по отношению к Украине.
В то же время, премьер-министр Венгрии и Папа Римский призвали к прекращению огня в Украине и переговоров с целью прекращения войны. Франциск призвал Украину открыться к диалогу с агрессором — Россией.
Напомним, 27 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с рабочей миссией посетил Папу Франциска в Ватикане. В общем, говорили о войне и какие страдания она приносит украинцам.