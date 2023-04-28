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Папа Римский прибыл в Венгрию, чтобы поговорить с Орбаном об Украине

28 апреля 2023 14:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Папа Римский прибыл в Венгрию, чтобы поговорить с Орбаном об Украине
Папа Римский прибыл с визитом в Венгрию. Фото: Vatican Media/REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 28 апреля, Папа Римский Франциск прибыл в Венгрию с трехдневным визитом. Он встретится с президентом страны Виктором Орбаном и будет говорить о мире в Украине.

Об этом сообщает Telex.

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Папа Римский начал свою первую поездку в Венгрию после того, как он попал в больницу с бронхитом в марте. В Апостольские поездки Франциск пробудет до 30 апреля.

Понтифик возглавит мессу под открытым небом перед зданием парламента в Будапеште и встретится с главой венгерского правительства Виктором Орбаном.

Ожидается, что главными темами выступлений Папы и переговоров будут война в Украине, миграция и христианские корни Европы.

Орбан заявил, что Венгрия и Ватикан — это единственные европейские государства, которые можно назвать "промирными" по отношению к Украине.

В то же время, премьер-министр Венгрии и Папа Римский призвали к прекращению огня в Украине и переговоров с целью прекращения войны. Франциск призвал Украину открыться к диалогу с агрессором — Россией.

Напомним, 27 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с рабочей миссией посетил Папу Франциска в Ватикане. В общем, говорили о войне и какие страдания она приносит украинцам.

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