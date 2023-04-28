Папа Римський прибув до Угорщини, аби поговорити з Орбаном про Україну

Папа Римський прибув з візитом до Угорщини.Фото: Vatican Media/REUTERS

У п'ятницю, 28 квітня, Папа Римський Франциск прибув до Угорщини з триденним візитом. Він зустрінеться з президентом країни Віктором Орбаном і говоритиме про мир в Україні.

Про це повідомляє Telex.

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Папа Римський розпочав свою першу поїздку до Угорщини після того, як він потрапив до лікарні з бронхітом у березні. В Апостольські подорожі Франциск пробуде до 30 квітня.

Понтифік очолить месу просто неба перед будівлею парламенту в Будапешті та зустрінеться з главою угорського уряду Віктором Орбаном.

Очікується, що головними темами виступів Папи та переговорів будуть війна в Україні, міграція та християнське коріння Європи.

Орбан заявив, що Угорщина і Ватикан - це єдині європейські держави, які можна назвати "промирними" щодо України.

Водночас прем'єр-міністр Угорщини і Папа Римський закликали до припинення вогню в Україні та переговорів з метою припинення війни. Франциск закликав Україну бути відкритою до діалогу з агресором — Росією.

Нагадаємо, 27 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з робочою місією відвідав Папу Франциска у Ватикані. Загалом говорили про війну та які страждання вона приносить українцям.