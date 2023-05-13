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Орбан подверг критике ЕС и поставил под сомнение его существование

13 мая 2023 16:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Орбан подверг критике ЕС и поставил под сомнение его существование
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Remo Casilli
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова подверг критике Европейский Союз. Он поставил под сомнение необходимость его существования.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Премьер Венгрии недавно выступил в городе Веспрем. Эта инициатива была призвана содействовать сотрудничеству и единству на континенте. В своей речи он заявил, нужен ли вообще Европейский Союз.

"Современная форма европейского сотрудничества была обусловлена двумя миссиями: мир и благосостояние. Если он не может выполнить две свои первоначальные миссии, то какой смысл в ЕС?" — заявил Орбан.

Антиевропейское настроение Орбана усилилось после того, как Брюссель усилил финансовое давление на Венгрию. Споры с союзом по верховенству закона и коррупции привели к тому, что столица Бельгии отказала оказать помощь в размере более 30 миллиардов долларов. СМИ предполагают, что Орбан намерен вывести Венгрию из Европейского Союза.

Премьер Венгрии подчеркнул, что ЕС должен отменить санкции против РФ, обвиняемые в углублении рецессии в Венгрии. К тому же Орбан считает, что Союз должен рассмотреть возможность прекращения помощи Украине как способ прекращения войны.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новое скандальное заявление. Он сказал, что часть Украины принадлежит Венгрии.

Также мы писали, что Виктор Орбан выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО во время визита в Киев о том, что Украина в будущем должна стать членом Североатлантического союза.

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