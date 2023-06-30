Орбан закликав ЄС не виділяти Україні 50 млрд євро

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото:

Сьогодні, 30 червня, стало відомо про те, що премʼєр Угорщини Віктор Орбан виступив проти того, рою Єврокомісія виділяла Україні фінансову допомогу. Йдеться про суму в розмірі 50 млрд євро.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Орбан виступив проти фінансової підтримки

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Єврокомісії не надавати Україні фінансову підтримку.

"Ясно одне, ми, угорці, ... не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди пішли попередні близько 70 мільярдів євро", — заявив угорський прем’єр.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віктор Орбан заявив, що про військові злочини Віктора Путіна треба буде говорити після завершення війни. А на НАТО Росія не нападе, бо, як показала війна в Україні, Росія значно слабша за Північноатлантичний альянс.

Додамо, Орбан заявив, що Угорщина вимагатиме продовження заборони щодо імпорту українського зерна і після закінчення терміну заборони Єврокомісії 15 вересня.