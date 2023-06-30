Орбан призвал ЕС не выделять Украине 50 млрд евро

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото:

Сегодня, 30 июня, стало известно о том, что премьер Венгрии Виктор Орбан выступил против того, что Еврокомиссия выделяла Украине финансовую помощь. Речь идет о сумме в размере 50 млрд евро.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Орбан выступил против финансовой поддержки

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Еврокомиссии не оказывать Украине финансовую поддержку.

"Ясно одно, мы, венгры, ... не дадим больше денег Украине, пока они не скажут, куда ушли предыдущие около 70 миллиардов евро", — заявил венгерский премьер.

Напомним, ранее мы писали, что Виктор Орбан заявил, что о военных преступлениях Виктора Путина нужно будет говорить после завершения войны. А на НАТО Россия не нападет, потому что, как показала война в Украине, Россия значительно слабее Североатлантического альянса.

Орбан заявил, что Венгрия потребует продления запрета на импорт украинского зерна и по истечении срока запрета Еврокомиссии 15 сентября.